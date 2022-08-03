Tarihinde ilk kez birinci ligde mücadele edecek Bodrumspor’un maçlarını oynayacağı ilçe stadında çalışmalar son hızla devam ediyor.

Tarihinde ilk kez birinci ligde mücadele edecek Bodrumspor’un maçlarını oynayacağı ilçe stadında çalışmalar son hızla devam ediyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından belirtilen stat kriterlerinin yerine getirilmesi için başlayan çalışmalara Bodrum Belediyesi Fen İşleri, Destek Hizmetleri, Bilgi İşlem, Park Bahçe ve ilgili diğer müdürlükleri de katılıyor. Bodrum İlçe Stadyumunda devam eden çalışmalar çerçevesinde, naklen yayın çekim ve canlı anlatım platformları, basın çalışma odası, foto muhabirleri odası, basın toplantı odası, sağlık odaları, doping odası, güvenlik ve sistem kontrol odası, naklen yayın araçları, görevliler ve misafirler için yeni otopark alanları yapımı devam ediyor. Bir taraftan saha çevresindeki hazırlıklar sürerken diğer taraftan saha içindeki çimleme çalışmaları yapılıyor.

Ayrıca TFF tarafından giriş kapılarındaki turnikelerde passolig ve güvenlik kamera sistemleri kurulurken, kombine ve passolig satışları ise kulübün Gümbet Mahallesi’ndeki tesislerinde devam ediyor. Tarihi zaferlere imza atan Bodrumspor’un 1. Lig yolunda da büyük başarılara imza atacağına yürekten inandığını ifade eden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, bu şehrin insanlarının takımına her zaman destek olacağına ve sahip çıkacağına inandığını belirterek, Bodrumspor’a 1.Lig mücadelesinde başarılar diledi.

Bodrumspor Spor Toto 1. Lig’deki ilk maçında 14 Ağustos Pazar günü, Yeni Malatyaspor’u konuk edecek.