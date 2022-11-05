Bodrumspor ligin 11. haftasında konuk etti Boluspor’u 1-0 mağlup etti. Ligde iyi gidişini sürdüren yeşil-beyazlı ekip 21 puanla 2’inci sıraya yükseldi. Maçın ardından değerlendirme yapan Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, “Ne kadar rakipler bizi engellemeye çalışsa dahi bence göze hoş gelen zevkli oyunumuzu bugün yine gösterdik. Çok pozisyona girdiğimiz için memnunum” dedi.

Bodrumspor ligin 11. haftasında konuk etti Boluspor’u 1-0 mağlup etti. Ligde iyi gidişini sürdüren yeşil-beyazlı ekip 21 puanla 2’inci sıraya yükseldi. Maçın ardından değerlendirme yapan Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, “Ne kadar rakipler bizi engellemeye çalışsa dahi bence göze hoş gelen zevkli oyunumuzu bugün yine gösterdik. Çok pozisyona girdiğimiz için memnunum” dedi.

Spor Toto 1. Lig’de mücadele eden Bodrumspor ligin 11. haftasında evinde Boluspor’u ağırladı. Karşılaşmanın ilk yarısında etkili futboluyla beğeni toplayan yeşil-beyazlı ekip yakaladığı pozisyonlardan sonuç alamadı. İlk yarı her iki takımın karşılıklı ataklarıyla golsüz sona erdi. Maçın ikinci yarısında etkili futbolunu sürdüren Bodrumspor 52’inci dakikada Süleyman Özdamar’ın golüyle gol perdesini açarak skoru 1-0 yaptı. Maçın geri kalan dakikalarında her iki takımda yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi. Zirve yarışında iddiasını sürdüren yeşil-beyazlı ekip hanesine 3 puan yazdırarak puanını 21’e çıkardı ve ligde 2’inci sıraya yükseldi.

Kazanmak bizim için önemliydi

Alınan galibiyetten dolayı mutlu olduğunu söyleyen Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, “Çok zorlu bir maçtı. Zorlu da olacağını biliyorduk bütün önlemleri de ona göre almıştık. Rakibimiz özellikle deplasmanlarda anları çok iyi oynayan bir takım. Gol yediğinde farklı reaksiyon veren gol yemediğinde farklı oynayan dolayısıyla da skora göre çok farklı direnç gösterebilen bir rakibimiz vardı. Ama bizim takımımızın oyunu her geçen gün üst seviyeye çıkıyor. Ne kadar rakipler bizi engellemeye çalışsa dahi bence göze hoş gelen zevkli oyunumuzu bugün yine gösterdik. Çok pozisyona girdiğimiz için memnunum. Kazanmak bugün bizim için çok önemliydi. Kazandığımız için mutluyum. Arkadaşlarımızı tebrik ediyorum çok iyi bir oyun çıkarttılar” diye konuştu.

Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar ise, “Öncelikle rakibimizi tebrik ediyoruz. Bugün buraya iyi oyun ve puan almak için geldik. Ne iyi oyun oynayabildik, ne de puan alabildik. Oyuncularıma da söyledim bugün için mücadele de oyun da bizim adımıza kazanmak için yeterli değildi. Rakibimizde bize çok fazla üstünlük kurmadı. Duran toplardan etkili olacaklarını biliyorduk, nitekim de öyle oldu duran toptan gol yedik” dedi.