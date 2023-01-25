Bodrumspor, Spor Toto 1. Lig’in 22. haftasında deplasmanda Adanaspor ile karşılaşacak. Maçın hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlı ekip geçtiğimiz hafta Ankara Keçiörengücü mağlubiyetinin ardından Adana maçı için galibiyete konsantre oldu. Teknik Direktör İsmet Taşdemir, “Keçiörengücü maçının önüne hakem geçti. Fenerbahçe-Ümraniyespor maçında Fenerbahçe’nin attığı golü gördükten sonra bizim golümüzün iptal edilmesini anlamış değilim“ dedi.

Bodrumspor, Spor Toto 1. Lig’in 22. haftasında deplasmanda Adanaspor ile karşılaşacak. Maçın hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlı ekip geçtiğimiz hafta Ankara Keçiörengücü mağlubiyetinin ardından Adana maçı için galibiyete konsantre oldu. Teknik Direktör İsmet Taşdemir, “Keçiörengücü maçının önüne hakem geçti. Fenerbahçe-Ümraniyespor maçında Fenerbahçe’nin attığı golü gördükten sonra bizim golümüzün iptal edilmesini anlamış değilim“ dedi.

Spor Toto 1. Lig 22. hafta karşılaşmasında Bodrumspor, deplasmanda Adanaspor ile karşılaşacak. Bu çerçevede, Yalıçiftlik Tesisleri’nde maçın hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlı ekip Keçiörengücü mağlubiyetinin ardından Adanaspor karşısında mutlak galibiyete odaklandı. Ligde 35 puanla 4. sırada bulunan yeşil-beyazlı ekipte sakatlığından dolayı Erdem Çetinkaya’nın maç gününe kadar durumunun netlik kazanacağı belirtildi. Öte yandan, sarı kart cezalısı Celal Dumanlı’nın ise cezasının sona erdiği ve forma şansı bulabileceği bildirildi.

İsmet Taşdemir: "Maça yazık olmuş diyebiliriz"

Ankara Keçiörengücü maçında hakem hatalarına değinen Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, “Maçtan sonra baktığım zaman tamamıyla bulunduğumuz konumla alakalı, 1. ve 2.’nin beraber oynaması bizim de 4. ile oynamamız, kazanmamız halinde ikincilik için savaşımızın devam edeceği bir maçtı. Bu durum oyuncu kardeşlerimizi kazanma olma zorunluluğuna itti. Biz öyle bir takım değiliz, bizim farklı bir oyun kültürümüz var. Ondan parça parça uzaklaştık ve yenemedik. Maçın önüne hakem geçti. Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep hoca hakem hatalarından dolayı isyan etti. İnşallah bizi bu noktaya getirmezler. Biz maçtan sonra nerede hata yaptık diye analiz ediyoruz ve sezon başından beri buna odaklanıyoruz. İnşallah bir daha böyle bir şey yaşamayız, pozisyonları tek tek incelediğimizde yazık olmuş diyebilirim. Fenerbahçe- Ümraniyespor maçında Fenerbahçe’nin attığı golü gördükten sonra bizim golümüzün iptal edilmesini anlamış değilim. Hata yapılacaktır, bizler de oyuncularımız da hata yapıyoruz. Art niyet sezdiğimiz zaman orada sıkıntı yaşıyoruz. Geçtiğimiz hafta mağlup olduk, uzun süredir mağlup olmuyorduk. Yeni transferlerimizin oyun anlamında daha zamanları var. Uzun süredir futbol oynamayan futbolcularımız. 3-4 hafta sonra tam adapte olduklarında takıma çok katkı sağlayacaklarını düşünüyoruz. Geçen hafta Celal cezalıydı, Erdem sakattı. Erdem’in sakatlığı devam ediyor. Maçta olup olmayacağı net değil, Celal aramıza döndü. Adana maçı zor bir maç olacak. Biz zorlukların üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Sıkıntılı bir maç bizi bekliyor” ifadelerini kullandı.

Yeni transfer tecrübeli yıldız oyuncu Aminu Umar ise açıklamasında, “Burada olduğum için çok mutluyum. Bodrumspor çok iyi bir takım. Hem içeride hem de dışarı iyi bir takım. Burada olduğum için çok mutluyum. 4-5 aydır takımlardan uzağım. Bu sürenin ardından burada olmak mutluluk verici. Yeteneklerimi göstermek ve en iyi performansımı vermek için buradayım. Geçtiğimiz maçı kazanmak istedik yenmeliydik de ama bazen yenersin ve yenilirsin. Çok daha maçımız var profesyonel olacağız çalışmaya ve yürümeye devam edeceğiz. Golümü soracak olursan belki bir sonraki maç belki ondan sonraki maç ama golüm geliyor” diye konuştu.