Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Kupa ve ligin son maçıyla birlikte ilk yarıyı bitiriyoruz. İyi bir oyunla turu geçmek istiyoruz. Geçemesek de son maça odaklanmak istiyoruz" dedi.

Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Kupa ve ligin son maçıyla birlikte ilk yarıyı bitiriyoruz. İyi bir oyunla turu geçmek istiyoruz. Geçemesek de son maça odaklanmak istiyoruz" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu’nda Bodrumspor, deplasmanda Konyaspor ile mücadele edecek. Spor Toto 1. Lig’in 19. haftasında ise yeşil-beyazlı ekip deplasmanda Göztepe ile oynayacak. Yalıçiftlik Tesisleri’nde 2 zorlu maçın hazırlıklarını sürdüren Bodrumspor’da, sakatlıkları bulunan Bahadır Erol, Abdurrahman Canlı ve kaleci Ali Türkan ilk yarıyı kapatırken, Üzeyir Ergün, Kenan Özer, Onur Akbay’ın ise kupa maçında oynamayacağı Göztepe maçına kadar durumlarının netleşeceği belirtildi. Öte yandan, sakatlığı bulunan Koray Kılınç’ın ise kupa maçında durumunun maç saatine kadar belli olacağı bildirildi. Ligde son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Bodrumspor, kupada tur atlamayı ligin son maçında ise galibiyet almayı hedefliyor.

Basın mensuplarına yaptığı açıklamada, son 2 maçın zor olduğunu söyleyen Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Kupa ve ligin son maçıyla birlikte ilk yarıyı bitiriyoruz. İki zorlu maçla bitiriyoruz. Kupada geçen sene 3 maç oynadık, bu sene ikinci maçımızı oynayacağız. Kupadaki düşüncemiz ve felsefemiz aynı sadece az süre alan arkadaşlarımızın oynaması onunla beraberde her zaman oynamaya çalıştığımız oyunu kupada daha güzel bir şekilde sergileyebilmek. Sakatlıklardan dolayı tamamıyla oynamayan oyunculardan destek alacağız. İyi bir oyunla turu geçmek istiyoruz. Geçemesek de biz son maça odaklanmak istiyoruz. Göztepe maçı bizim için çok daha önemli, ligin 18 haftasında bu zamana kadar çok farklı şeyler yaptık. Çok iyi bir puan topladık. Bunu taçlandırabilmemiz için de İzmir’den puanla ayrılmamız gerekiyor. Zor ve önemli bir maç inşallah istediğimiz sonuçla dönebiliriz" dedi.

Kupada tur atlamayı hedeflediklerini belirten oyunculardan Apti Mert Çayir ise, "İlk yarıda iyi sonuçlar aldık. Bazen ufak tefek aksamalar oldu. Ligde kimse bizden bu performansı beklemiyordu. Kupada geçen maçta tur atladık ve bu turda rakibimiz Konyaspor. İyi bir takım Konya, temposu yüksek bir takım inşallah maçı iyi bir skorla bitireceğiz" diye konuştu.