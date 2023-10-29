Muğla’da düzenlenen 100’üncü yıl judo turnuvasında Bodrumspor katıldığı ilk resmi müsabakadan dereceyle döndü. Yeşil-beyazlı ekipte erkekler kendi kategorisinde 2’inci olurken, kadınlar ise 3’üncü oldu. Öte yandan, bireysel olarak 8 sporcu altın madalya kazandı.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 100’üncü yıl judo turnuvası düzenlendi. Kıyasıya çekişmelerin yaşandığı mücadelelerde Bodrumspor judo takımı kurulduğu günden bu yana tarihinde ilk kez resmi müsabakada yarıştı. Takım klasmanında Bodrumspor erkeklerde 2’inci kadınlarda ise 3’üncü olarak derece yaptı. Bireysel kategorilerde Ata Kemal Ak, Tuğra Bayatkaya, Nehir Aydın, Ayşıl Günal, Sümeyye Zehra Kablan, Kürşat Topçu, Cemal Afşin ve Kuzey Mirza Metov olmak üzere 8 sporcu altın madalya kazandı. Elif Bodur ve Aras Yiğit Özbay bronz madalya kazanırken, Zeynep Bodur gümüş madalya sahibi oldu.