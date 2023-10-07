Bodrumspor profesyonel olarak mücadele verdiği branşlarının yanında çocukları ve gençleri yetiştirmek için judo sporunu hizmete açtı. Çocuklar ve gençler antrenmanlara aileleriyle katılırken, judo Bodrum’da yoğun ilgi görmeye başladı. ,

Bodrumspor, bünyesinde faaliyet gösteren branşların içerisine judoyu ekledi. Bodrum tarihinde ilk kez judo branşı kente kazandırıldı. Çocuklar ve gençlerin aralarında bulunduğu 30 sporcu judoyu öğrenmek için Bodrumspor bünyesine katıldı. Gençler ve çocuklara Bitez Gençlik Merkezi’nde haftanın 2 günü ücretsiz eğitimler veriliyor. Usta öğreticilerin eğitim verdiği judoya sporcuların aileleri de yoğun ilgi gösteriyor. Çocuklar ve gençler ulusal ve uluslararası müsabakalarda Bodrum adına dereceler yakalamak için eğitimlerini aralıksız olarak sürdürüyor.

Hedefimiz judoyu yaymak

Bodrum’dan şampiyonlar çıkararak başarı yakalamak istediklerini söyleyen Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Eden Sporcular Federasyonu Başkanı ve Bodrum Judo Konseyi Üyesi Kaya Muzaffer Ilıcak, “Bir önceki dönem Kaymakamımız Bilgehan Bayar başkanlığında Bodrum Judo Konseyi’ni kurmuştuk. Biz eski judo yapan insanlar olarak, Bodrum tarihinde bugüne kadar olmayan judoyu başlatalım istedik. Yöneticilerimiz bu işe sahip çıktı. Bodrumspor bünyesinde judo şubesini aştık. Başlangıçta 5 sporcumuz vardı ve şuan 30 sporcuya ulaştık. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın tesislerini kullanıyoruz. Hayırseverlerimizin aracılığıyla sporcularımıza kıyafetlerimizi alacağız. Hedefimiz Bodrum’dan başlayarak bütün ülkeye judoyu yaymak” dedi.

12 yaşında judoyla tanışan Tuğra Dağıtkaya ise, “Yaklaşık 3 ay önce başladım. Atmosfer burada çok iyi. Spor yapmak bana çok keyif veriyor. Hedefim kuşak alıp şampiyon olmak” diye konuştu.