Bodrumspor, Spor Toto 1’inci Lig Play-Off yarı final rövanş mücadelesinde Eyüpspor’u 2-0 yendi. Yeşil-beyazlı ekip tur atlarken, taraftarlar ve oyuncular büyük sevinç yaşadı. Takımın iyi işler yaptığını söyleyen Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, “3 gün sonra final ve en doğru şeyleri yapıp 3 gün sonraya hazır bir şekilde çıkabiliriz diye ümit ediyorum” dedi.

Spor Toto 1’inci Lig Play-Off yarı final rövanş maçında Bodrumspor sahasında Eyüpspor’u konuk etti. İlk maçta rakibine 1-0 mağlup olan Bodrumspor maçın ilk dakikalarından itibaren etkili hücum yaptı. Her iki takımda bulduğu pozisyonlardan yararlanamazken ilk yarı 0-0 sona erdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında Bodrumspor baskılı oyununu sürdürdü. Karşılaşmanın uzatma dakikalarda Üzeyir ve Süleyman’ın golleriyle yeşil-beyazlı ekip sahadan 2-0 galip ayrıldı. Bu skorla birlikte Bodrumspor tur atlarken, taraftarlar büyük sevinç yaşadı.

Ayakta kalmasını bildik, finaldeyiz

Tur atlayan taraf oldukları için mutlu olduklarını ifade eden Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, “Özellikle ilk maçı 1-0 buraya gelmemiz belki çoğu için geçemez diye bir zihniyet vardı ama Bodrum’da oyuncularda, teknik heyette, yönetimde ve taraftarlarımızda hiç o düşünce olmadı. Çok şükür bugün oyuncu kardeşlerim sezon boyunca yaptıkları şeyin bugün 1 fazlasını yaptılar. Maçın ilk dakikasından son dakikasına kadar çok istediler. Ara ara gerildik ama sonunda 90’da gelen gol ve daha sonrasında gelen golle beraber çok şükür turu atladık. Çok zorlu bir periyottan geliyoruz. Her zaman söylüyorum oyuncu kardeşlerim sezon başından beri yapabileceklerinin 2 katını yaptılar. Çok güzel bir aile olduk. Ara sıra kötü günlerde geçirdik ama bu kötü günlerin sonunda ayakta kalmasını bildik ve bugün finaldeyiz. 3 gün sonra final ve en doğru şeyleri yapıp 3 gün sonraya hazır bir şekilde çıkabiliriz diye ümit ediyorum” dedi.

Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş ise, “ Bodrumspor’u iyi analiz ettik. Yaptığımız şey ilk maç özelinde savunmaydı. Burada oyunun çok uzun bir bölümünde tehlike vermedik sadece duran toplarda pozisyon verdik. Kontra atağa çıkamadık, topa sahip olamadık. Çok az bölümünde pas yapıp rakip sahaya geçebiliyorduk. Oyuncu grubumuzun yaş ortalaması yüksek. Rakibimiz dinamik oyunculardan oluşunca cevap vermemiz zor oldu. Üzgünüz, yine de tur atlayabilirdik, olmadı Bodrumspor’u tebrik ederim” diye konuştu.