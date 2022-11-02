Muğla’nın Bodrum ilçesinde Bodrum Belediyesi ile Herodot 3. Yaş Akademisi Derneği iş birliğinde hayata geçirilen ve 31 Ekim’de başlayan Hemşehrimiz Herodot Haftası, düzenlenen Uluslararası Herodot Çalıştayı ile devam ediyor.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Bodrum Belediyesi ile Herodot 3. Yaş Akademisi Derneği iş birliğinde hayata geçirilen ve 31 Ekim’de başlayan Hemşehrimiz Herodot Haftası, düzenlenen Uluslararası Herodot Çalıştayı ile devam ediyor.

"Hemşehrimiz Herodot Haftası"nda gerçekleştirilen "Uluslararası Bodrum Herodot Çalıştayı" 8 ülkeden 23 ünlü bilim insanının katılımıyla düzenleniyor.

Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi’nde dünyaca ünlü tarihçilerin katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayın açılışına Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Prof. Dr. Mustafa Hamdi Sayar, Muğla Sıktı Koçman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğrencileri ve çok sayıda misafir katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un mesajının okunmasıyla başlayan çalıştayın ilk gününde Herodot’un zihnindeki düşünceler, yazar kişiliği, seyahatleri, diyalog üzerine gelişen dünya görüşü, sosyal bilim insanı özellikleri olarak ele alındı.

Prof. Dr. Mustafa Hamdi Sayar yaptığı açılış konuşmasında, bu organizasyona 1 yıl evvel birlikte karar verdiklerini esasen 2018, 2019 yılından beri düşünmekte oldukları bir proje olduğunu belirtti. Sayar konuşmasında şunları söyledi: “İnanıyorum ki bu toplantıda Herodot’u daha iyi tanıyacağız. Üzerinden 2 bin 500 yıl geçmiş olmasına rağmen bu değerli eser halen araştırmacılar için temel eser niteliğindedir. Sadece Bodrum ve çevresi için değil tüm Akdeniz dünyası için değerli bilgiler içeren bu eseri ve yazarını, bu çalıştayın bitiminde bilmediğimiz birçok yönüyle daha iyi tanımış olacağız” dedi.

Medeniyetler kenti Bodrum

8 ülkeden 23 bilim insanının şu anda salonda olduğunu ve Tarihin Babası Herodot’u konuşacaklarını belirten Başkan Aras, “Biz Herodot’u hemşehrimiz olarak tarif ederiz. Bodrum, antik çağda çok önemli medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve çok önemli filozoflar yetiştirmiş bir coğrafyadır. Bu tarihin geleceğe taşınması önemli çünkü bu topraklarda yaşayan insanların ve gelecek neslin tarihini bilmesi gerekiyor. İnsanlar bu toprakların tarihini bilirse bu topraklara olan saygısı, çevreyi koruma bilinci, barışa ve demokrasiye olan isteğinin artacağına inanıyorum. Bu nedenle Herodot Sempozyumunu çok önemsiyorum” dedi.

Kaymakam Bilgehan Bayar, Herodot’un dünyanın ilk turisti ve tarihçisi olması dolayısıyla Bodrum ve dünya için çok önemli bir değer olduğunu vurguladığı konuşmasında Bodrum’un deniz, kum, güneş üçlemesinden başka değerlerinin olduğunu ve bu değerlere önem verilmesi gerektiğini ifade ederek Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’a ve bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür etti.

3 gün boyunca sürecek ve Herodot’un tüm yönleriyle ele alınacağı çalıştayda ana oturum yapılacak. Peter Funke’nin moderatörlüğünü yaptıği ilk oturumda Reinhold Bichler, Herodot’un Eserinde Küresel Tarih Yazıcılığı İmgeleri; Robert Rollinger, Herodot ve Akhaimenes-Pers Dünyasına Bakış; Thomas Harrison, Kehanetler Dönemi ve Herodot’un Tarihler Eserinin Düzeni ve Carolyn Dewald, Tarih Yazıcılığında Farklı Bir Yol konularında sunumlarını gerçekleştirdi.

Günün ikinci oturumunun moderatörlüğünü Carolyn Dewald yaparken Ioannis Konstantakos, Herodot ve Yakın doğu Tarih Anlatımı; Roasria Munson, Herodot’ta Savaş ve Cesaret; Julian Degen, Herodot’un Tarihler Eserinde İmparatorluk Üzerine Söylem; Andreas Schwab, Herodot’un Kambyses Anlatımında Pindar Esintili Oklar başlıklarıyla sunumlarını gerçekleştirdiler.