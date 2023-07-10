Muğla’nın Bodrum ilçesinde haber takibindeki gazetecilerin silahla vurulmakla tehdit edilmesine basın mensupları sert tepki gösterirken, konuyla ilgili hukuki sürecin başlatıldığı bildirildi.

9 Temmuz Pazar günü akşam saatlerinde Akçaalan Mahallesi Bodrum-Turgutreis karayolu kenarındaki hurdalık deposunda saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Yangında çıkan duman geniş bir alandan görüldü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonrası yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında hurda deposunda maddi hasar meydana geldi. Haber için bölgeye gelen gazeteci Fırat Akay ve Selim Turan, işletmede bulunan İ.E. isimli kişinin "Görüntüleri silin, ayaklarınıza sıkarım. Seni bulurum, getirin emaneti" şeklinde tehdidine maruz kaldı. Telefonlarındaki görüntüleri baskı sonucu silmek zorunda kalan gazeteciler, olayın ardından jandarma karakol komutanlığına gidip şahıstan şikayetçi oldu.

Bodrum’da görev yapan basın mensupları, adliye önünde bir araya gelip saldırıya tepki gösterdi. Saldırıya uğrayan Demirören Haber Ajansı Bodrum Temsilcisi Fırat Akay, itfaiyenin söndürme çalışmalarından görüntü aldıklarını, bölgeden ayrıldıkları sırada tanımadığı bir kişinin müdahalesi ile karşılaştıklarını belirterek, “Bize kim olduğumuzu sordu, biz de gazeteci olduğumuzu ve vatandaşlardan çok sayıda görüntü geldiğini belirterek doğru bilgiyi almak için geldiğimizi söyledik. Sonrasında bize ‘sil o görüntüleri, ayağınıza sıkarım, sizi bulurum’ gibi ağır tehditlerde bulunuldu. Daha sonra 5 kişi bir anda etrafımızı sardı. Baskıyla çektiğimiz görüntüleri sildirdiler. Zaten çektiğim görüntü itfaiye ekiplerinin müdahalesiydi. Görüntüyü silmeme rağmen tehdit devam etti. ‘Ayağına sıkarım. Emanetimi getirin’ söylemi defalarca tekrarlandı. Bir gazeteci olarak, genç bir muhabir olarak silahlı tehdit açıkçası bizi çok üzdü. Şikayetimizi yaptık. Umarız bundan sonra meslek adına her şey daha güzel olur" dedi.

Saldırıya uğrayan gazetecilerden Bodrum Sıcak Haber İmtiyaz Sahibi Selim Turan da silahla vurulmakla tehdit edildikleri esnada kolluk kuvvetlerinin güvenliklerini sağlamak yerine, "Sizin burada ne işiniz var, gidin buradan" şeklinde sözler sarf etmelerinin kendilerini üzdüğünü söyledi.

Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Bodrum Temsilcisi Uğur Yurtsev de cemiyet olarak olayı kınadıklarını ve sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını ifade etti.

Muğla Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Vuranlar, “Biz görevimizi yaparken kolluk kuvvetlerinin arkamızda olması gerekiyor. Gazetecilik kolay değil, habercilik kolay değil. Biz cemiyet olarak her zaman gazeteci arkadaşlarımızın arkasındayız" ifadelerini kullandı.

Bodrum Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Eren Ayhan ise, “Bodrum Gazeteciler Cemiyeti yönetiminden 2 arkadaşımız saldırıya uğradı. Biz sürekli saldırılara maruz kalıyorduk ama bu denlisi hiç olmamıştı. ‘Silahla ayaklarınıza sıkacağız’ şeklinde saldırılar başladı. Biz Cemiyet olarak davanın takipçisiyiz. Avukatlarımız hukuki süreci başlattı. Arkadaşlarımıza geçmiş olsun" şeklinde konuştu.

Bodrum Gazeteciler Cemiyeti’nin Avukatı Büşra Gündoğdu, “Dün arkadaşlarımız üzücü bir olay yaşadılar. Şüpheli sadece arkadaşlarımızın görevlerini yapmasını engellemekle kalmamış, silahla tehdit de etmiştir. Hukuki süreç başlatılmıştır. Arkadaşlarımızın bu konuda yanındayız. Hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız” dedi.

Gazeteci Fatih Bozoğlu da halkın haber almasını sağlayan gazetecilerin kamu görevi yaptıklarını belirterek, “Gazetecilik suç değildir. Arkadaşlarımıza yapılan bir gasptır. Telefonundaki görüntülerin sildirmek için zorlanması bir gasptır. Hukukçuların, olayı bu şekilde değerlendirmesinde bir fayda var" şeklinde konuştu.