Muğla’nın Bodrum ilçesinde tıra yüklenen 550 uçurtma ve 480 bisiklet, Hatay Arsuz’a gönderildi. Uçurtma ve bisikletler, depremzede çocuklara dağıtıldı.

“Bodrum Tek Yürek ve İyilik Atölyesi” gönüllüleri Hatay’daki depremzedelere gönderilmek üzere geçen hafta uçurtma yapmaya başladı. Herodot Kültür Merkezi’nde buluşan gönüllülere çeşitli spor kulüpleri ile sivil toplum kuruşlarının üyeleri destek verdi. Ayrıca hayırseverlerin destekleri ile 480 adet bisiklet toplandı. 550 uçurtma ve 480 bisiklet, bugün Herodot Kültür Merkezi’nde tıra yüklendi. Tır, Bodrum Belediyesi’nin destekleriyle Hatay Arsuz’a hareket etti. ABD’li hayırsever grup “Painting Pandas” tarafından temin edilen ve içinde resim yapmak için kullanılacak malzemelerin bulunduğu 200 sırt çantası, aynı tır ile gönderildi. Bisiklet ve uçurtmaların 150 tanesi Hatay Arsuz’da Bodrum Belediyesi tarafından kurulan kardeş kentteki çocuklara hediye edildi. Geri kalanlar ise Hatay’ın köylerindeki çocuklara verildi.