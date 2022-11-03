Bodrum’un en güzel koylarından biri olan koyunbaba’da inşa edilen Velux Yalıkavak projesi şimdiden yerli ve yabancı yatırımcıların gözdesi oldu. Yeni bir yaşam alanı inşasıyla Bodrum’da ev sahibi olmak isteyenlere her türlü imkan sağlayan Velux Yalıkavak projesinin lansman dönemi satışlarına da başladı.

Bodrum’un en güzel koylarından biri olan koyunbaba’da inşa edilen Velux Yalıkavak projesi şimdiden yerli ve yabancı yatırımcıların gözdesi oldu. Yeni bir yaşam alanı inşasıyla Bodrum’da ev sahibi olmak isteyenlere her türlü imkan sağlayan Velux Yalıkavak projesinin lansman dönemi satışlarına da başladı.

Koyunbaba koyuna ve bölgeye hareketlilik katan Velux Yalıkavak projesinin yapımı devam ediyor. Mülk sahiplerine bir konuttan fazlasını sunan, yaşam alanı sağlayan projede restorandan, spa merkezine, sosyal yaşam alanlarına, evcil hayvan parkından, yürüyüş parkına, alışveriş alanından, deniz taksiye kadar birçok detayın düşünüldüğü proje hem yerli ve yabancıların gözdesi haline geldi. 42 rezidans ve 12 ikiz villa, 40 özel villadan oluşan Velux Yalıkavak evlerinin eşsiz deniz manzarası görenleri kendine hayran bırakıyor. Bodrum’un yeşilini ve mavisini bir arada yaşamak isteyenlerin vazgeçilmez adreslerinden biri olacak Velux Yalıkavak projesi doğayla iç içe olmasıda projeye ayrı bir güzellik katıyor.

Öte yandan Velux Yalıkavak projesi yaşam için tercih edilecek bir proje olduğu gibi, iyi bir yatırım aracı olmasının vaad edilmesi de yatırımcılar tarafından da ilgi görüyor.