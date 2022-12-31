Yangından dolayı evde maddi hasar meydana geldi.

İhbarın ardından Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, olay yerine sevk edildi. Ekipler, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü, soğutma çalışması yaptı. Evde kiracı olarak bulunan 2 kişi yangını söndürmeye çalışırken ellerinden hafif şekilde yaralandığı bildirildi.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir evde elektrikli battaniyeden sabaha karşı çıkan yangına müdahale eden 2 kişi yaralandı.

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