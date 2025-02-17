Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelenen Tin Tin Pasta Evi tiyatro oyunu, çocuklardan ve ailelerinden büyük ilgi gördü.

Bodrum Belediyesi Nurol Kültür Merkezi’nde sahnelenen ve iki perdeden oluşan müzikli, danslı çocuk oyunu, minik izleyiciler kadar ebeveynlerinden de tam not aldı. Oyunun eğlenceli hikâyesi, renkli sahne tasarımı ve dinamik oyuncu kadrosu, salondaki çocuklara tiyatro sevgisini aşılayan keyifli bir deneyim sundu.

Çocukların hayal gücünü besleyen ve eğlendirirken öğreten Tin Tin Pasta Evi, izleyicilere kahkaha dolu anlar yaşattı. Belediye Şehir Tiyatrosu sahnesinde ücretsiz olarak izleyiciyle buluşan oyun, tiyatro sanatını daha geniş kitlelere ulaştırma hedefi doğrultusunda sahnelenmeye devam edecek.

"Hadi Öldürsene Canikom" sahneleniyor

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun geçen sezon büyük ilgi gören ve 11. Uluslararası Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri kapsamında "En İyi Komedi Kadın Performans" ödüllerine layık görülen Hadi Öldürsene Canikom oyunu 21 Şubat Cuma günü 20.30’da Nurol Kültür Merkezinde tiyatroseverlerle buluşacak.