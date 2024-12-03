Bodrum’un Ortakent Mahallesi’nde yer alan Herodot Beach Otel, yaz-kış demeden konuklarına hizmet sunmaya devam ediyor. Turizmi dört mevsime yayma hedefiyle kapılarını 12 ay boyunca açık tutan otel, bölgeye hem gastronomi hem de turizm açısından katkı sağlıyor.

Denize sıfır konumda yer alan Herodot Beach, restoranında Türk mutfağından Ege ve Yunan mutfağına, dünya lezzetlerinden özel tariflere kadar uzanan zengin bir menü sunuyor. Kış aylarında da Ortakent sahilinde hareketlilik oluşturan otel, hem damaklara hem de bölgenin turizm vizyonuna hitap ediyor.

İşletme sahibi Hasan Yiğit, “Herodot Beach Otel olarak sadece konaklama değil, bölgemizin dört mevsim canlı kalması için elimizden geleni yapıyoruz. Yemek kültürümüzle Bodrum’a değer katarken, Ortakent’i turizmde cazibe merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Kış aylarında restoranın ev sahipliği yaptığı özel etkinlikler, yemek atölyeleri ve tadım günleri, Bodrum halkına unutulmaz anlar yaşatıyor. Herodot Beach Otel, benzersiz sahil atmosferiyle misafirlerine yazı aratmayan bir deneyim sunuyor.