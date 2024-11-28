Muğla’nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kaza, gece saatlerinde Yalıkavak Dirmil Mahallesi İnönü Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Yiğit Türker’in kullandığı 48 ALS 963 motosiklete, A.K. idaresindeki 48 AAD 293 plakalı otomobil çarptı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Türker, kaldırıldığı Acıbadem Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Türker’in bugün öğleyin Yemiş Camii’nde kılınacak namazın ardından Yemiş Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.