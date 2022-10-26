Uzmanlar tarafından bugün, ‘Türkiye’nin en zengin mineralli kaplıca suyu’ olarak adlandırılan, Bodrum’da, 650 metre derinden çıkartılan sıcak deniz suyunu, 1 milyon doların üzerinde bir yatırım yaparak tesislerinde kullanan Çakır, kaplıca suyunu sonbahar ve kış aylarında hem detoks hem de sağlık turizmi için gelen misafirlerin hizmetine sunarak Bodrum’da sezonun yıl boyu kesintisiz devam etmesini sağlıyor.

Uzmanlar tarafından bugün, ‘Türkiye’nin en zengin mineralli kaplıca suyu’ olarak adlandırılan, Bodrum’da, 650 metre derinden çıkartılan sıcak deniz suyunu, 1 milyon doların üzerinde bir yatırım yaparak tesislerinde kullanan Çakır, kaplıca suyunu sonbahar ve kış aylarında hem detoks hem de sağlık turizmi için gelen misafirlerin hizmetine sunarak Bodrum’da sezonun yıl boyu kesintisiz devam etmesini sağlıyor.

Bodrum Gümüşlük (Kadıkalesi mevkiinde) 650 metre derinden çıkartılan ve 500 metre uzaktan Sianji Well-Being Resort’a getirtilen kaplıca suyunu, Sianji Group Yönetim Kurulu Başkanı Recai Çakır, tesislerinde 12 ay boyunca turistlerin hizmetine sunuyor. Denizden 500 metre içeriye girdiği sırada, çok sayıda zengin minarelle birleşen kaplıca suyu tedavi destekleyici, detoks ve estetik alanlarında, özellikle sağlık turistinin hizmetine sunuluyor. 12 yıldan bu yana, ısıtılmış deniz suyunu Thalasso havuzuyla misafirlerine sunan Çakır, pandemide 3 senedir hizmetlerine ek olarak kaplıca suyunu da ekleyince, otelin sene boyunca açık kalmasını sağlamış.

Türkiye’nin ‘en zengin mineralli kaplıca suyu’ 8 yıl önce Bodrum Gümüşlük’te bulundu. İş adamı Recai Çakır pandemide şifalı suyu otelle buluşturdu. Recai Çakır, “Bodrum Sianji Well-Being Resort’ta Türkiye’nin en zengin mineralli kaplıca suyunu kullanıyoruz. Bu su 8 yıl önce Bodrum, Gümüşlük sahilinde 650 metre derinden çıkartıldı. Biz, 3 sene önce, pandemide onu 500 metre uzaktan tesisimize getirdik. Bu su, 650 metre derinden çıkartılıp denizden 500 metre içeriye girdiği sırada çok sayıda zengin minarellerle birleştiği için otoriteler tarafından eşsiz bir şifa kaynağı olarak tanımlanıyor. Tesisimizdeki kaplıca suyu, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zeki Karagülle’nin verdiği raporda beş derde deva, ‘mineral bakımdan zenginleştirilmiş deniz suyu’ olarak geçiyor” dedi.

Bodrum’da, kaplıca suyunu tesisine bağlayan ilk turizm işletmesi olduklarını belirten Çakır, “Bundan sonra birkaç yere daha bağlanacağını ümit ediyoruz. 35 yıllık bir turizmci olarak diyebilirim ki Bodrum’un çok zengin doğal kaynakları var. Burası sadece yaz tatili olarak anılmamalı. Kaplıcaları Bodrum’a kazandırarak, burada turizmin sene boyunca kesintisiz ve sürdürülebilir bir şekilde yapılmasını sağlayabiliriz” dedi.

Kaplıca suyu otelimize en az yüzde 30 civarında katkı sağlayacak

Kaplıca suyunu, havuz ve özel odaların yanı sıra -geliştirdikleri özel kürler sayesinde- banyo, içme kürleri ve diğer ek uygulamalarla birlikte (masaj, egzersiz, diyet, sağlık eğitimi, hamam, sauna, buhar banyosu) misafirlerin kullanımına sunan iş insanı, büyük yatırım yaptıkları bu kaynaktan, çeşitliliğe yer vererek en üst seviyede faydalanmayı hedefliyor.

Hizmete sunulan kaplıca suyu eklemlere, cilt ve deri hastalıklarına iyi geliyor, ameliyat sonrası travmaların ve kısmi felçli olarak tanımlanan hastaların çabuk iyileşmesine fayda sağlıyor. Sağlıklı kişilerde bağışıklığın güçlenmesine, dinçleşme, organ fonksiyonlarının sağlığını artırmada etkili olduğu ifade ediliyor. Aynı zamanda, yüksek mineralli yapısıyla anti-aging, ciltte gençleşme ve yenilenme etkisi oluşturuyor. Çakır, sağlık turizmindeki büyük hareketlilik ile birlikte tesislerindeki kaplıca suyunun bu sene otellerine en az yüzde 30 civarında katkı sağlayacağını söyledi.

“Avrupa’nın ‘enerji krizini’ sağlık turizmi ile fırsata çevirebiliriz”

Avrupa’daki enerji krizi sebebiyle kış aylarında sıcak ülkelere seyahat etmesi beklenen yabancı turistler hakkında açıklama yapan Çakır, “Ülkemiz Avrupalı turist için kur avantajına sahip. Ayrıca tüm dünyada tanınan bir misafirperverliğimiz var. Yabancı turisti sonbahar ve kış aylarında ülkemize ve Bodrum’a ‘kaplıca suyu’ ile çekebiliriz. Bizim bunu yapabilmemiz için, bir yandan da daha fazla direkt uçuşlara ihtiyacımız var. Turizmde sunduğumuz kış programlarının içerisinde ‘sağlıklı yaşam programları, 65 yaş üzeri insanlar için doktor, fizyoterapist ve diyetisyenler’ olduğu zaman onlara burada aynı kendi evlerinde olduğu gibi hatta çok daha iyi bir şekilde bakabileceğimizi düşünüyorum. Biz, bunu kaplıca suyunu Bodrum’daki tesisimize kazandırarak başardık. Kaplıca suyunun ülkemizde yerli ve yabancı turiste tanıtılması, pazarlanması gerekiyor. Bu şekilde, turizme en az 10-15 milyar dolar ek katkı sağlayabilecek bir potansiyel oluşturabilir” dedi.