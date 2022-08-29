30 Ağustos Zafer Bayramı, Muğla’nın Bodrum ilçesinde coşkuyla kutlanacak. Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi’nin iş birliği ile 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda konser etkinlikleri düzenlenecek.

30 Ağustos Zafer Bayramı, Muğla’nın Bodrum ilçesinde coşkuyla kutlanacak. Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi’nin iş birliği ile 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda konser etkinlikleri düzenlenecek.

30 Ağustos Salı günü, büyük zaferin 100. yılı dolayısıyla sabah saatlerinde düzenlenecek törenlerin ardından akşam saatlerinde Bodrum Belediye Meydanı’nda ve Karaova Mahallesi Cumhuriyet Meydanı’nda ücretsiz halk konserleri gerçekleştirilecek. 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Bodrum Belediye Meydanı’nda saat 21.00’de Manga konseri gerçekleştirilecek. Halka açık ücretsiz olarak gerçekleşecek Manga konseri öncesi ’Fener Alayı Yürüyüşü’ saat 20.30’da Bodrum Milta Marina önünden başlayarak Bodrum Belediye Meydanı’nda son bulacak. Karaova Mahallesi Cumhuriyet Meydanı’nda ise Bodrum Kent Orkestrası konseri 30 Ağustos Salı günü saat 21.00’de başlayacak.

Eş zamanlı olarak düzenlenecek konserler öncesi açıklamada bulunan Belediye Başkanı Ahmet Aras, “100 yıl önce Millî Mücadele’nin kazanıldığı, ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eden bu bayram, sadece kazanılmış bir savaşı nitelemez; bağımsızlık, özgürlük adına verilen destansı mücadelenin önemini de simgeler. Bu zafer, topyekûn Anadolu’nun zaferidir. Ulusal bir direnişin, mücadelenin, savaşın yükünü üstlenen, çilesini çeken bir halkın zaferidir. Bu anlamlı günde 30 Ağustos Zafer Bayramı’mızı kutlamak için tüm halkımızı Türk bayraklarıyla Bodrum ve Karaova meydanına bekliyoruz” dedi.