Bodrum Belediyesi, personeline yönelik hizmet içi eğitimlerine devam ediyor. Son olarak motosikletli zabıta ekiplerine 4 hafta sürecek olan Güvenli Sürüş Eğitimi başladı.

Bodrum Belediyesi, personeline yönelik hizmet içi eğitimlerine devam ediyor. Son olarak motosikletli zabıta ekiplerine 4 hafta sürecek olan Güvenli Sürüş Eğitimi başladı.

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesinde görev yapan motosikletli zabıta ekiplerine, Bodrum Bölge Trafik Denetleme ve İstasyon Amirliği’nde görevli eğitmen Gökhan Genç tarafından Güvenli Sürüş Eğitimi, Herodot Kültür Merkezi’nde başladı. Teorik ve pratik olarak uygulanacak olan eğitimler, 5 erli gruplar halinde 24 Kasım’a kadar sürecek.

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürü Deniz Özyıldız zabıtanın kurs sonunda daha etkin ve verimli bir şekilde görev yapacağını ifade ederek şunları söyledi:

‘’Zabıta teşkilatı da aynı Emniyet ve Jandarma gibi bir kolluk kuvvetidir. Dolayısıyla işlerimizi etkin ve verimli yapabilmek için kullandığımız araçlardan biri de motosiklettir. En önemli şey de Bodrum trafiğinde motosiklet kullanmaktır. Bodrum trafiği gerçekten yoğun ve meşakkatli bir trafik. Bu yoğun trafikte görevlerimize yetişebilmek için motosiklet eğitimi almamız çok önemli. Emniyet Müdürlüğümüzün desteğiyle bunu sağlamış bulunmaktayız. Kurs sonunda sertifika alıp daha verimli ve etkin olarak görev yapmaya devam edeceğiz.”