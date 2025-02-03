Bodrum Belediyesi Zabıta Ekipleri, ilçe genelinde gerçekleştirdiği sektör bazlı denetimlerine devam ediyor.

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Bodrum genelinde yapı market, peyzaj, otopark ve oto yıkama işletmelerini kapsayan denetimler gerçekleştiriyor.

Yapılan denetimlerde iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı, fiyat tarifesi ve ilgili kanun maddelerine uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Bunun yanında otopark, oto yıkama ve peyzaj firmalarının kamu alanlarını işgal edip etmedikleri de denetlendi. Yapılan 123 denetim sonucunda, ilgili kanun maddelerine uymayan 9 işletmeye cezai işlem uygulandı.

Yapılan çalışmalar ile ilgili Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci şunları söyledi:

"Bodrum Belediyesi olarak, kent sakinlerimizin güvenli ve adil hizmet alabilmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu kapsamda denetimler yapıyor, ilgili kanunlara uymayan işletmelere cezai işlem uyguluyoruz. Amacımız kentimizde standartlara uygun, güvenilir bir ticaret ortamı oluşturmak. Tüm işletmelerden mevzuata uygun hareket etmelerini bekliyoruz. Denetimlerimiz, Bodrum halkının yaşam kalitesini artırmak için devam edecek"