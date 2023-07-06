Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 31 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte denizlerden göçmen hareketliliği de artmaya başladı. Edinilen bilgiye göre Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, bölgeye hareket etti. Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 31 düzensiz göçmen kurtarıldı. Karaya çıkarılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.