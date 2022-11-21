Muğla’nın Bodrum ilçesinde aniden bastıran yağmur, günlük yaşam olumsuz etkilerken bazı evleri su bastı, yollar kısa süreliğini trafiğe kapandı.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde aniden bastıran yağmur, günlük yaşam olumsuz etkilerken bazı evleri su bastı, yollar kısa süreliğini trafiğe kapandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sağanak yağış uyarısı yaptığı Bodrum’da beklenen yağış akşam saatlerinde başladı. Yağmurla birlikte yollar göle döndü. Araçlar göle dönen yollarda güçlükle ilerledi. Trafik bazı noktalarda durma noktasına geldi. Yağmurla birlikte yola gelen toprak ve taşlar, Mümtaz Ataman Caddesi’ni kısa süreliğine trafiğe kapattı. Belediye ekiplerinin müdahalesi ile yol yeniden trafiğe açıldı. İlçede sağanak yağışta bazı evleri de su bastığı bildirildi. Özellikle Çarşı Mahallesi’nde bir evi basan suyu tahliye etmek için itfaiye ekipleri yoğun uğraş verdi. Evde büyük çapta hasar meydana geldi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras olumsuzlukların yaşandığı bölgede incelemeler yaparak çalışmaları yerinde takip etti. Bölgede inceleme yapan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Yapılan uyarıların üzerine biz ekipler olarak sahadayız. Bir saat içerisinde hızlı ve yoğun bir yağış aldı. Bölgelerden aldığımız raporlara göre, Mümtaz Ataman Caddesi’nde yapılan alt yapı çalışmalarının sonucu su taşkınları oldu. Herhangi bir şekilde evlere ve dükkanlara su girmedi bu sevindirici ancak kazılan yerlerde moloz birikintileri oldu. Şuanda bu bölgede trafiği açmaya çalışıyoruz. Yarımadanın hiçbir bölgesinde şuan da hiçbir trafik sıkıntısı yaşanmıyor. Umurça’da, Kızılağaç, Yalıçiftlik ve Mumcular bölgesinde elektrik kesintileri oldu. AYDEM ekipleri hızlı bir şekilde müdahale etti ve enerjiyi tekrar verdiler. Bütün ekiplerimiz şuanda sahada gerekli müdahaleleri yapıyor. En büyük sorun altyapı çalışmalarının olduğu yerlerde, vatandaşlarımız yarın sabahtan itibaren yapılacak müdahalelerle mağduriyetten kurtulmuş olacaklar" dedi.