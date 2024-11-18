Bodrum Belediyesi tarafından cadde ve sokaklarda sigara izmaritlerini yere atarak çevre kirliliğine neden olanlara yönelik denetim ve uygulamalar devam ediyor.

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince genel denetim ve uygulamaların yanında çevre kirliliğine sebep olan vatandaşlarla ilgili de uygulamalar devam ediyor. Denetim ve uygulamalar kapsamında sigara izmaritlerini yere atanlara yönelik Bodrum Belediyesi Zabıta Uygulama Yönetmeliği’nin 6. maddesinin 13. fıkrası gereğince yasal işlem yapılıyor.

Zabıta ekiplerinin ilçenin farklı noktalarındaki kavşak, cadde, sahil yürüyüş yolları ile parklarda ve meydanlarda denetim ve uygulamalarında sigara izmariti atarak çevreyi kirletenlere yönelik 3 haftada 207 kişiye toplam 424 bin lira idari para cezası kesildi. Çevreyi kirletenlere yönelik günün belirli saatlerinde yapılan denetim ve uygulamalar kararlılıkla devam edecek.