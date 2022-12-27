Muğla’nın Bodrum ilçesinde yeni yıl öncesi sahte ve kaçak alkol denetimleri sıklaştırıldı. Ekipleri birçok işletmeye baskın yaparak denetim yaptı.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yeni yıl öncesi sahte ve kaçak alkol denetimleri sıklaştırıldı. Ekipleri birçok işletmeye baskın yaparak denetim yaptı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bodrum KOM Büro Amirliği ekipleri yılbaşı öncesi denetimlerini sıkılaştırdı. Bu çerçevede, kent merkezi başta olmak üzere doğrudan alkol satışı yapan tekel bayiler ve alkollü restoranlara yönelik denetim yapıldı. 100’den fazla mekan denetlendi. Yapılan denetimlerde halk sağlığını tehdit eden kaçak ve sahte alkol kontrolleri yapıldı. Ekiplerin alkol denetimlerinin yılbaşına kadar yapılacağı belirtildi.