Bodrum Müzayede tarafından Türkiye’nin çeşitli yerlerinde yapılan müzayedelerin yanı sıra sosyal medya üzerinden canlı yayın ile birlikte yeni bir müzayede devri başladı.

Bodrum Müzayede tarafından Türkiye’nin çeşitli yerlerinde yapılan müzayedelerin yanı sıra sosyal medya üzerinden canlı yayın ile birlikte yeni bir müzayede devri başladı.

Dünyanın çeşitli ülkelerinden ve Türkiye’nin birçok noktasından sosyal medya üzerinde yapılan müzayedelere katılımın yüksek olduğunu söyleyen Bodrum Antikacılar Derneği Başkanı Sertaç Ay, “Salon müzayedelerine pandemi döneminde ara vermek zorunda kaldık. Kendi sosyal medya hesaplarımızdan canlı yayınlar ile müzayede yapmaya başladık, pandemi sona erdi ancak antika severler dünyanın her yerinden müzayedelerimize katılarak bu geleneği sürdürmeye karar verdi” dedi.

Türkiye’nin en seçkin müzayedelerini yapan Bodrum Müzayede adından söz ettirmeye devam ediyor. Pandemi nedeniyle salon müzayedelerine ara verilen dönemde, sosyal medya üzerinden canlı yayınlara başlayan ve burada mezat gerçekleştiren Bodrum Müzayede yeni bir dönem başlattı. Dünyanın çeşitli ülkelerinden ve Türkiye’nin birçok ilinden mezata katılan antika severler salon müzayedesinde olduğu gibi ürünlere fiyat teklifi vererek, heyecana ortak oluyor. Sosyal medyada yapılan müzayedenin artık bir gelenek haline geldiğini söyleyen Ay, “Sosyal medya üzerinde yaptığımız mezatlarımıza katılım çok yoğun oluyor. Gelen tepkiler çok güzel. Biz büyük bir aile olduk, Bodrum dışında Adana, Ankara ve İstanbul’da hem sosyal medya hem de salon müzayedeleri yapmaya başladık. Antika severler bizi referans gösteriyor. Güzel işler yapmaya devam edeceğiz” dedi.