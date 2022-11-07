Muğla’nın Bodrum ilçesinde Yeni Devlet Hastanesi, bu sabah itibariyle faaliyete başlarken, hastanede dünyaya gelen ilk bebek Umut Ege oldu.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Yeni Devlet Hastanesi, bu sabah itibariyle faaliyete başlarken, hastanede dünyaya gelen ilk bebek Umut Ege oldu.

2016 yılında yapımına başlanan Bodrum Devlet Hastanesi’nin yapımı, geçen Ağustos ayında tamamlanmıştı. İlk olarak ağız ve diş sağlığı ünitesi hizmetine başlayan hastane, bu sabah itibariyle tamamen faaliyete girdi. Hastanede dünyaya gelen ilk bebek de Tayfun ve Efil Yağcı Kılıç çiftinin Umut Ege isimli bebeği oldu. Çift, ikinci bebeklerini bu sabah yeni hastanede kucaklarına aldı.

150 yatak, 56 poliklinik, 40’ın üzerinde yoğun bakım ünitesi ile hizmet veren hastane, geniş otoparkları ile dikkati çekiyor.