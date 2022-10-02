Muğla’nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 5.Bodrum Yarı Maratonu’nda binin üzerinde sporcu 3 farklı etapta yarıştı. Yarışma sonunda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 5.Bodrum Yarı Maratonu’nda binin üzerinde sporcu 3 farklı etapta yarıştı. Yarışma sonunda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Dünyanın farklı ülkelerinden ve Türkiye’nin dört bir yanından sporcuların katıldığı Uluslararası Bodrum Yarı Maratonu bu yıl 5. kez düzenlendi. Halikarnassos Yarı Maratonu 21K, Karia 10K ve Myndos 5K etaplarında gerçekleştirilen koşuya, her yaştan bin 365 sporcu kayıt yaptırdı. Bodrumlu koşucu Metin Çakto yarışa iyi hazırlandıklarını ifade ederek hedefinin kürsüye çıkmak olduğunu ifade etti.

Kaan Yamaçoğlu isimli sporcu da “Koşu dediğimiz şeyde ne kadar düzen varsa, süreklilik varsa sonuçlara o kadar güzel bir şekilde ulaşabiliyorsunuz” dedi.

Koşucular, İlçe Spor Müdürü Oktay Dumruk tarafından verilen start sonrası Bodrum Marina - Myndos Kapısı - Gümbet Sahili - Bitez bahçe arası - Antik Tiyatro - Kumbahçe Sahili - Paşa Tarlası gibi Bodrum’un önemli tarihi ve turistik yerlerini geçerek parkuru tamamladılar. “Bodrum’da koşmanın her ânında mutluluk var” sloganıyla düzenlenen koşu sonunda genel klasman ve yaş kategorilerinde dereceye girenlere ödülleri Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Akbaş’ın da katıldığı törenle verildi.

Yarışlar sonunda 5K’da erkekler genel klasmanda Umut Çakar birinci, Tuncay Saraç ikinci, Hamza Tatlı üçüncü; kadınlar kategorisinde Fatma Taş birinci, Esra Uzun ikinci, İnci Köloğlu üçüncü oldu.

10K erkekler genel klasmanda birinciliği Mehmet Aydıngör, ikinciliği Kerem Baybatur, üçüncülüğü Enes Demir Çetiner kazanırken kadınlarda birinciliği Benhür Önel, ikinciliği Derya Demiral, üçüncülüğü Alev Dalaman elde etti.

21K erkekler genel klasmanda bitiş çizgisine ilk ulaşan sporcu Ömer Oklu olurken Ege Yoldüren ikinci, Alper Tutak üçüncü oldu. 21K kadınlar genel klasmanda birinciliği Tülin Okyay elde ederken ikinci Çiğdem Tutuncu, üçüncü Selma Altundiş oldu.