Muğla’nın Bodrum ilçesi Gümüşlük Mahallesi’nde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 7 kişi tutuklandı.

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Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde arama köpeği eşliğinde gerçekleştirilen aramalarda, şüphelilere ait ev ve araçlarda, 330 gram bonzai, 84 gram metamfetamin, 92 gram skunk, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 paket sarma kağıdı, 35 adet fişek, 200 dolar ve 24 bin 939 TL nakit para ele geçirildi. Ele geçirilen nakit paranın suçtan elde edildiği değerlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: iha