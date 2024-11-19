Muğla’nın Bodrum ilçesi Mumcular Mahallesi’nde üretici dayanışma panayırı düzenlenecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi ile Mumcular, Gölbaşı ve Karaova muhtarlıklarının destekleriyle 24 Kasım Öğretmeler Günü’nde Mumcular Mustafa Kallem Parkı’nda Garaova Üretici Dayanışma Panayırı düzenlenecek.

Yöresel tatlar ve el emeği ürünlerin ziyaretçilerin beğenisine sunulacağı panayırda halk oyunları ve çeşitli dans gösterileri sunulacak, Şef Nisa Gürtuna yönetiminde Mumcular Türk Sanat Müziği Korosu konser verecek.

“Ne Kadar Yerelsek O Kadar Evrenseliz” temasıyla gerçekleştirilecek panayırda ayrıca ata tohumları ücretsiz şekilde dağıtılacak. Panayıra tüm vatandaşlar davet edildi.