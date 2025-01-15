Muğla’nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır şekilde yaralanan bir kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada bir kişi hafif şekilde yaralandı, diğer 2 yaralının ise hastanede tedavisi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Mumcular - Güvercinlik yolunda meydana gelen kazada sürücünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçen kamyon, karşı yönden gelen 2 ayrı otomobile çarptı. Otomobillerden biri yol kenarına savrulurken diğer otomobil şarampole düştü. Kazada 1’i ağır 4 kişi yaralandı. Ağır şekilde yaralanan otomobil sürücüsü iş adamı Mehmet Alper Emiroğlu (43), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada hafif yaralanan bir kişinin hastaneye gitmediği, hastaneye kaldırılan diğer 2 yaralının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kamyon sürücüsü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.