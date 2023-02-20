Alevleri fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri olay yerine gelerek alevlere müdahale etti. 112 Acil Sağlık ekibi de olay yerinde hazır bekledi.

Sabaha karşı Bitez Limanı’nda bağlı bir teknede yangın başladı. Hızlı bir şekilde büyüyen yangın, yan taraftaki tekneye sıçradı.

Kastamonu’da iki katlı ev alevlere teslim oldu

Kastamonu’da iki katlı ev alevlere teslim oldu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde iskelede bağlı 2 teknede çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. 2 teknede ağır, 2 teknede ise hafif hasar meydana geldi.

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