Muğla’nın Bodrum ilçesinde bu yıl beşincisi düzenlenen Tekerlekli Sandalye 100. Yıl Tenis Turnuvası ödül töreni ile son buldu.

Bodrum Belediyesi ve Türkiye Tenis Federasyonu iş birliğinde Cumhuriyet’in 100. yılı kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen Tekerlekli Sandalye 100. Yıl Tenis Turnuvası’nın ödül töreni Bitez tenis kortlarında düzenlendi. Törende Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras tarafından sporculara ve organizasyonda emeği geçenlere plaketleri takdim edildi.

Ödül töreni sonrası Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, tüm katılımcılara, turnuvayı organize eden Türkiye Tenis Federasyonu’na ve belediye personeline teşekkür ederek 100. yıla özel yapılan bu turnuvanın gelecek yıl çok daha geniş çerçeveli olacağını söyledi. Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit ise Cumhuriyet’in 100. yılına yakışır bir etkinlik olduğunu ifade ederken turnuvanın gerçekleşmesinde katkıları olan herkese teşekkür etti.

Beş gün süren organizasyonda 29 sporcu mücadele etti. Turnuvada; çift kadınlar kategorisinde Ebru Sulak ve Nurşen Şen, çift erkekler kategorisinde Hüseyin Erkan Çelik ve Emirhan Toper, junior kategoride Zeliha Aksak, quad kategoride Fatih Karataş, tek kadınlar kategorisinde Zeliha Aksak, tek erkeklerde kategorisinde Emirhan Toper dereceye girdi.

Törene Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Çelikkan, Bodrum Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Oktay Dumruk, Milli Sporcu Barış Telli, sporcular ve çok sayıda izleyici katıldı.