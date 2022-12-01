Muğla’nın Bodrum ilçesindeki Mumcular Barajı kuruma noktasına gelirken, baraj sularının çekilmesi ile eski Bodrum-İzmir yolu ve sular altındaki yapılar gün yüzüne çıktı.

Muğla’nın Bodrum ilçesindeki Mumcular Barajı kuruma noktasına gelirken, baraj sularının çekilmesi ile eski Bodrum-İzmir yolu ve sular altındaki yapılar gün yüzüne çıktı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, iklim değişikliği ve göç nedeniyle Bodrum’u besleyen Mumcular Barajı’nın yağışlara rağmen yüzde 20 doluluk oranında olduğuna dikkat çekti. Milas Geyik Barajı ve Mumcular Barajı’ndan su ihtiyacını gideren Bodrum’u susuz bir yaz beklediği iddia edilirken, Geyik Barajı’ndan takviye suyla ilçenin su ihtiyacının giderildiği öğrenildi.

Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, “Bulunduğumuz Mumcular Barajı, Geyik Barajı ile beraber Bodrum’a içme suyu sağlayan iki barajdan biri. Aralık ayı itibarıyla Mumcular Barajı’ndaki su seviyesi yüzde 20 civarlarına düşmüş durumda, Geyik Barajı’nda ise yüzde 53 civarında bir doluluk var. Yaz aylarında Bodrum’un içme suyu ihtiyacını karşılama noktasında olumlu bir durumdan şu an için söz etmemiz mümkün değil. Geçen yıl ciddi bir kuraklık söz konusuydu. Şiddetli kuraklığa nazaran iyi durumda olduğunu söylemekten ileri geçemiyorum. Geçen yıl su seviyesi yüzde 9 civarındaydı, Geyik Barajı ise yüzde 13’lere kadar düşmüştü. Bodrum için iki önemli durum söz konusu, burada yapacağımız şey 6 aylık süreç zarfında bizim Bodrum’a ilave su kaynakları temin etmemiz gerekiyor. Diğer taraftan da kayıp kaçakların önüne geçmemiz lazım. Binlerle ifade edilen kayıp kaçaklar gerek su temininin sürekliliğinin sağlanmasını gerekse de Bodrum’a ucuz içme suyunun temininde çok büyük engel olarak teşkil etmekte" dedi.

"Önümüzdeki aylardaki yağışlar barajı dolduracaktır"

Önümüzdeki aylarda gelecek yağışların barajların dolmasında etkili olacağını ifade eden Özçelik, "İklim değişikliğine bağlı olarak akış ve yağış rejiminde düzensizlikler söz konusu. Dolayısıyla gelecek akımları kestirmemiz kolay olmuyor. Bizim kendi kaynaklarımızı en iyi şekilde yönetmemiz gerekiyor. İlk olarak ilave su kaynaklarını temin etmek, diğer hususta Bodrum’daki kayıp kaçak oranlarını aza düşürmek için mevcut altyapıyı güçlendirmemiz lazım. Bodrum’da sadece kuraklık değil, aynı zamanda taşkınlar da önemli. Yağışlar olsun diye umut etmek istiyoruz, diğer taraftan da yağmasın demek istiyoruz. Yağışları barajlar ve ilçe suyu temininde kolaylık için istiyoruz ama şehir merkezinde çok sayıda kuru derenin geçirimsiz yüzeyler ile kapatılması nedeniyle şiddetli yağış ile birlikte Bodrum’u sel alabilmekte. Burada yağışın rejimi önemli. Uzun süreye yayılmış mevsim normallerinin üzerinde bir yağış bizim hem yeraltı su kaynaklarımızı besleyecek hem de barajlarımızı dolduracak, kısa süreli şiddetli yağışlar ise taşkınlara sebebiyet verecektir. Bizim gözlemlediğimiz 3’er yıllık periyotlarda Bodrum’da şiddetli yağışlar olduğu. Gökçeler, Alyan, Gazderesi olmak üzere etrafındaki yerleşimler, diğer taraftan da Türkbükü, Gümüşlük, Turgutreis ve Torba gibi noktalarda taşkının etkilerini bekliyoruz. Yağışlar barajları bir şekilde dolduruyor ama bu iki baraj tek başına Bodrum’un içme suyunu temin etme noktasında yeterli değil. Bizim öncelikle yeraltı su kaynaklarımızı bir şekilde yükseltmemiz lazım. Kuyulardaki su seviyesi oldukça düşük. Bu ikisi beraber olsa bile yaz aylarında turist yoğunluğu nedeniyle su temininde zorlanıyoruz. Bunun için ilave su kaynakları temin etmemiz lazım” dedi.

Eski yollar ve eski yapılar ortaya çıktı

Barajda suların çekilmesi ile eski Bodrum-İzmir karayolu da ortaya çıktı. Barajın yapımı sırasında su altında kalan bazı yapılar ve eski kiremit fabrikası da gün yüzüne çıktı.