Muğla’nın Bodrum ilçesinde, Bodrum Otelciler Derneği(BODER) öncülüğünde Sürdürülebilir Turizm Belgesinin alımı konusunda bilgilendirme toplantısı yapıldı. Otel yetkilileri sezon öncesi yapılan bilgilendirmeden dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, Bodrum Otelciler Derneği(BODER) öncülüğünde Sürdürülebilir Turizm Belgesinin alımı konusunda bilgilendirme toplantısı yapıldı. Otel yetkilileri sezon öncesi yapılan bilgilendirmeden dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren bütün konaklama tesislerinin sürdürülebilir Turizm Belgesinin alınmasını zorunlu hale getirdi. Bodrum Otelciler Derneği (BODER) öncülüğünde Bodrum Ticaret Odası Konferans Salonunda Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi. Toplantıya Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Toprak, BODER Başkanı Ömer Faruk Dengiz, Bodrum Ticaret Odası 5 No’lu Konaklama Meslek Komitesi Başkanı Yasemin Akpınar ve otel yetkilileri katıldı. Toplantıda Sürdürülebilir Turizm Belgesinin alımı konusunda bilgilendirme yapılırken, turizmciler konuyla ilgili aktarılan bilgilerden dolayı mutlu olduklarını dile getirdi. Öte yandan, bilgilendirme heyeti küçük ölçekli tesislerinde uygulama konuları içinde kolaylığı sağlanması ve de kriterler arasında belli oda sayısı belirlenmesi amacıyla ilgili bakanlığına ileteceklerini dile getirildi.

"BODER olarak turizmcilerimizin yanındayız"

Turizmcilerimizin mağdur olmaması için gerekli çalışmaların yapıldığını belirten BODER Başkanı Ömer Faruk Dengiz, “Turizme emek veren turizmcilerimizin sezon öncesi gerekli altyapı çalışmalarını tamamlamaları için BODER olarak temaslarımız ilgi kurumlarla devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından zorunlu kılınan Sürdürülebilir Turizm Belgesi’nin alımı konusunda bizler BODER olarak bu konuda çalışmalarımızı tamamladık. Bilgilendirme toplantımız verimli geçti, devamında turizmciler sorular sorarak konuyla ilgili takıldıkları noktada birinci ağızdan doğru bilgilere ulaştılar” dedi.