İçme suyu hatlarının modernizasyonu ve kayıp kaçak oranının azaltılarak suyu koruma konularında önemli yatırımlar yapan MUSKİ Genel Müdürlüğü bu çalışmalarını arttırarak sürdürüyor. Özellikle Muğla’da su sıkıntısını en yakından hisseden Bodrum’un farklı noktalarında çalışma başlatan MUSKİ ekipleri bu sorunların tamamen ortadan kalkması için projelerini hayata geçirmeye devam ediyor.

Küçükbük mahallesinin tamamına içme suyu sağlayacak

Arızalı ve basınca dayanıksız hatların yenileme projelerini sürdüren ekipler son olarak Küçükbük Mahallesinde çalışma başlattı. Sürekli olarak patlakların yaşandığı ve bu nedenle su kayıp - kaçağının ve kesintilerin meydana geldiği hattın yenileme çalışmaları başlarken bu çalışma ile bölgede yaklaşık 500 haneye kesintisiz su sağlanması amaçlanıyor. Sürekli arızalanan hatlar bölge şartlarına uygun ve basınca dayanaklı borular ile değiştirilerek vatandaşların hizmetine sunuluyor. Küçükbük Mahallesinin alt ve üst kotlarını etkileyen bu hattın yenileme çalışmaları ile birlikte arızaların mevcutta olduğu gibi sık yaşanmayacağı ve böylelikle de bölgeye kesintisiz su sağlanacağı belirtildi.