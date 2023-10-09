Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum’un en büyük sorunu olan altyapı eksiklerinin tamamlanması için kanalizasyon ve arıtma tesisi projelerini tamamlıyor. Yarımada’da yapımı tamamlanmak üzere olan 103 bin kilometrelik yeni kanalizasyon hat projesinin ardından bölgede kazı yapılan yollarda sıcak asfalt ve parke çalışmalarına başladı.

Proje yaklaşık 132 Milyon TL’ye malolacak

Bodrum’da birçok faklı mahallede gerçekleştirilecek olan üstyapı çalışmaları 131 Milyon 992 bin TL’ye mal olacak. Çalışmalar çerçevesinde 26 bin metre sıcak asfalt ve 32 bin metrekare parke çalışması yapılacak. Altyapı çalışmaları nedeniyle kazıların yapıldığı bölgeler alt ve üstyapılarıyla modern bir yapıya kavuşacak. İlk olarak Gümüşlük Caddesinden (Turunç Restoran önü) - D330 karayoluna bağlanan yolda asfalt kazı çalışmaları başlarken kazı çalışmalarının ardından sıcak asfalt dökümüme geçilecek.

Proje çerçevesinde Torba, Yalıkavak, Turgutreis, Akyarlar ve Bağla Mahallerinde, Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan 56 kilometrelik yol ağının gerekli görülen 26 kilometrelik kısmında sıcak asfalt ve parke çalışmaları gerçekleştirilecek.

Gürün, “Bodrum’u alt ve üstyapısıyla geleceğe taşıyoruz”

Bodrum’da çok önemli altyapı eksiklerini ortadan kaldırdıklarını ve ardından üstyapı projelerini hayata geçirdiklerini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Yarımada’nın alt ve üstyapısıyla modern bir kent hale getireceklerini vurguladı. Gürün, “Göreve geldiğimiz 2014 yılından bu yana yapmış olduğumuz incelemelerde özellikle Bodrum’da büyük altyapı eksikleri tespit ettik. Bunların giderilmesi için projelerimizi hazırladık ve finansman kaynaklarımızı temin ettik. Şuan Bodrum Kanalizasyon, Gümbet Gümüşlük arıtma tesisleri kapasite artışları, Turgutreis İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, Torba Kanalizasyon ve Arıtma Tesisi gibi dev projelerimiz neredeyse tamamlandı ve en kısa sürede hizmete girecekler. Özellikle Bodrum kanalizasyon projesinin hayata geçirirken birçok farklı bölgede kazı çalışmalarımız oldu. Şimdi de 132 Milyon TL yatırımla bu kazı çalışmalarının yapıldığı bölgelerde sıcak asfalt ve parke çalışmaları başlattık. Böylece Bodrum’da alt ve üstyapı eksiklerini ortadan kaldırarak geleceğe daha modern bir kent olarak taşınmasını sağlıyoruz. Dünyaya açılan penceremiz olan Bodrum’da yapmış olduğumuz projelerimizle bölgenin hem doğasını koruyor hem de misafirlerin en iyi şekilde ağırlanması için gerekli yatırımları yapıyoruz. Şimdiden tüm Bodrum’lu hemşehrilerimize hayırlı olsun” dedi.