Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum yarımadasında başlattığı 103 bin metre kanalizasyon çalışmasının ardından sıcak asfalt çalışmalarına başladı. Akyarlar ve Turgutreis’te başlayan sıcak asfalt çalışmalarının 5 km’si tamamlandı.

103 bin metre kanalizasyon çalışması yapıldı

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinin başında gelen Bodrum’da, Muğla Büyükşehir Belediyesi alt ve üst yapı çalışmalarına devam ediyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum’un en büyük ihtiyaçlarından birisi olan kanalizasyon sorunu çözmek için 103 klometre çalışma gerçekleştirdi. Kanalizasyon çalışmalarının ardından ekipler sıcak asfalt çalışmalarına başladı.

5 km sıcak asfalt döküldü

Bodrum’da birçok faklı mahallede gerçekleştirilecek olan üstyapı çalışmaları 131 Milyon 992 bin TL’ye mal olacak. Çalışmalar çerçevesinde 26 kilometre sıcak asfalt ve 32 bin metrekare kaldırım çalışması başladı. Ekipler, Akyarlar ve Turgutreis bölgesinde 5 km’lik sıcak asfalt çalışması tamamlanırken sıcak asfalt çalışmaları Atatürk Caddesi ve Turgut Özal caddelerinde devam edecek.

Proje çerçevesinde Torba, Yalıkavak, Turgutreis, Akyarlar ve Bağla Mahallerinde, Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan 58 kilometrelik yol ağının gerekli görülen 26 kilometrelik kısmında sıcak asfalt ve kaldırım çalışmaları gerçekleştirilecek.