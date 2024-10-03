Türkiye’nin en sanatsal otellerinden biri olan MGallery The Bodrum Hotel Yalıkavak, zengin sanat koleksiyonu ile göz kamaştırmaya devam ediyor. Yüzlerce sanat eseriyle donatılan otel, yoğun yaz sezonunun ardından Ekim ayında da kapılarını açık tutarak misafirlerine unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Otelin Yönetim Kurulu Başkanı Murat Delibalta, bu sene Bodrum’un yerli ve yabancı turistler açısından gözde bir destinasyon haline geldiğini dile getirerek, “Sezon bu yıl oldukça yoğun geçti. Ekim ayında da gelen yoğun rezervasyonları dikkate alarak otelimizi açık tutma kararı aldık. Bodrum’da sezonun sadece yazla sınırlı olmadığını, kış aylarının da son derece cazip olduğunu görmekteyiz” ifadelerine yer verdi.

Delibalta, Bodrum turizminin 4 aydan 6 aya yayılabilmesi için turizmcilerin daha fazla çaba göstermesi gerektiğinin altını çizerken, MGallery The Bodrum Hotel Yalıkavak olarak çevreye duyarlı ve sanata değer veren bir işletme olduklarının altını çizdi.

Bodrum’un sadece deniz, kum ve güneşten ibaret olmadığını, aynı zamanda kültürel bir zenginlikle de dolu olduğunu kaydeden Delibalta, “Bodrum, hem Türkiye’nin hem de dünyanın gözde tatil merkezlerinden biridir. MGallery The Bodrum Hotel Yalıkavak, bu benzersiz tatil deneyimini daha da anlamlı kılıyor,” diyerek otelin misafirlerine sunduğu konfor ve estetiğin altını çizdi.

Bohem lüksün yeni adresi

Bodrum’un Yalıkavak denize sıfır konumuyla dikkat çeken MGallery The Bodrum Hotel Yalıkavak, bölgenin en yeni otellerinden biri olarak hizmet veriyor. Ünlü mimar Mustafa Toner’in tasarladığı otel, Ege Denizi’nin eşsiz manzarasıyla misafirlerine hem lüks hem de huzurlu bir tatil deneyimi sunuyor. MGallery The Bodrum, yalnızca konaklama değil, gastronomi alanında da iddialı. Ana restoran “Bohemy Restaurant”, Akdeniz mutfağının en seçkin lezzetlerini sunarken, sahildeki “The Beach House” misafirlere gün boyu lezzetli atıştırmalıklar ve serinletici içecekler eşliğinde keyifli anlar yaşatıyor.

Sanat ve tatil bir arada

Otelde tatil keyfini bir adım öteye taşıyan unsurlardan biri de sanat. Ahmet Güneştekin ve Ergin İnan gibi ünlü sanatçıların eserlerinin yer aldığı MGallery The Bodrum, misafirlerine her köşesinde sanatı deneyimleme fırsatı sunuyor.