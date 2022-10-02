Bodrum Ticaret Odası (BODTO) seçimlerinde, Mahmut Kocadon’un liderliğini yaptığı Mavi Ekip, 10 komitenin tamamını alarak seçimi kazandı.

Bodrum Ticaret Odası (BODTO) seçimlerinde, Mahmut Kocadon’un liderliğini yaptığı Mavi Ekip, 10 komitenin tamamını alarak seçimi kazandı.

Bodrum Ticaret Odası komite seçimleri tamamlandı. Bugün sabah saatlerinde BODTO’da kurulan sandıklarda başlayan seçimler, saat 17.00’a kadar sürdü. Mahmut Kocadon’un başkan adayı olduğu Mavi Ekip ile Engin Kaplan’ın aday olduğu Halikarnas Grubu’nun yarıştığı seçime ilgi oldukça yoğundu. Saat 17.00’dan sonra sandıklar kapandı, oy sayımına geçildi.

Oldukça gergin bir bekleyişin yaşandığı seçimler sonunda, odaya 17 yıldır başkanlık eden Mahmut Kocadon’un ekibi sandıkların tamamında oyların çoğunluğunu kazandı. Seçimlerde Mavi Ekip 1339, Halikarnas Grubu ise 567 oy aldı.

Seçim sonunda Kocadon ile Halikarnas Grubu lideri Engin Kaplan birbirlerine sarıldı. Seçim sonrası basın mensuplarına konuşan Mahmut Kocadon, “Bunlar, Bodrum Ticaret Odası üyelerinin teveccühü ile oluyor. 9 bin üye var. Yaklaşık 4 bin 700 tane oy kullanma hakkı olan vardı. 10 meslek grubundan hepsini aldık. Ben kendi grubumu tebrik ediyorum. Çok çalıştık. İyi çalıştık, sistemli çalıştık. Söyleyeceğimiz sözleri söyledik. Bodrum için yapacaklarımızı söyledik ve Bodrum tüccarları buna inandı. Bugün de oylarını bizden yana tercih ettiler. Bizi tercih eden tüm üyelerimize çok teşekkür ederim” dedi.

Bodrum’un hoşgörü ile ön plana çıktığını dile getiren Mahmut Serdar Kocadon, “Herkes birbirine tahammül ediyor. Az önce gördünüz, kaybeden tarafın lider arkadaşı ile kol kola fotoğraf çektirdik. Birbirimizi alkışladık. Bodrum’un farkı bu. Nazik, medeni, birbirine saygı duyan iki tarafın maçının sonucu böyle güzel bitti. Centilmence bitti” dedi.

Yönetim kurulu seçimleri ile ilgili de konuşan Kocadon, “3 gün itiraz süresi var. Onu bekleyeceğiz. Herhalde Perşembe veya Cuma günü İlçe Seçim Kurulu’ndan gelen kararla diğer seçimlerimizi yapacağız. Yönetim kurulu, disiplin kurulu ve odalar birliği temsilcilerinin seçimlerini yargı gözetiminde yapacağız. Meclis başkanını da 30 kişilik meclis toplantısı sonunda seçeceğiz. İlk toplantıyı en yaşlı meclis başkanı açar. Daha sonra da seçime geçilecek” şeklinde konuştu.

Halikarnas Grubu’nun başkan adayı Engin Kaplan ise sandıklardan düşük oylarla çıktıklarını ifade ederek “Kaybettik demiyorum. Biz bu kısacık sürede Bodrum’a çok şey kazandırdık. İnşallah oda yönetimimiz ortaya koyulan bu değerlerin üzerine gider. Yükleri ağır, çıta biraz daha yükseldi. Bodrum iş hayatı hareketlendi. Biz de ne zaman ihtiyaç duyarlarsa yanlarında olacağız” şeklinde konuştu.