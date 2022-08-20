Sahnelerin güçlü seslerinden Özcan Deniz, önceki gece Azka yaz konserleri çerçevesinde Bodrum’un en gözde koylarından Bardakçı koyundaki Azka Otel’de sahne aldı.

Sahnelerin güçlü seslerinden Özcan Deniz, önceki gece Azka yaz konserleri çerçevesinde Bodrum’un en gözde koylarından Bardakçı koyundaki Azka Otel’de sahne aldı.

Sesi ve kendine has tarzıyla sevilen şarkıcı Özcan Deniz sahneye yıllar önce rol aldığı ve fenomen olmuş dizi ’Asmalı Konak’ şarkılarıyla çıktı. Programının başında konuklarını selamlayan Deniz, ’’Bu gece kuliste sahneye gelmeyi beklerken birden bir efsaneyi Asmalı Konak günlerini yad etmeye karar verip programı dizinin sevilen şarkılarıyla başlatalım dedik galiba iyide yapmışız hepimiz özlemişiz. Bu gece çok duygusal çok özel bir gece olacak sizler jiletlerinizi hazırlayın çünkü bir torba tuzla geldim o yaralarınıza tuz basacağım önce dertlenecek sonra da dertler bir kenara bırakılıp eğleneceğiz’’ dedi.

Özcan Deniz yorumuyla dinlemeye alıştığımız kendi şarkılarıyla programına devam etti. Programını duygusal şarkılarla sürdüren Deniz konuklarına, "Aranızda en çok kimler dertli?" diye sorduğunda 10 yaşında küçük bir hayranı, "Ben çok dertliyim" diye bağırınca Deniz, "Hayırdır senin ne derdin var dertli olmak için yaşın çok küçük değil mi?" diye sordu. Küçük hayranı oldukça ilginç bir cevap verdi. ’’Bana tablet yasak, bu yüzden dertliyim’’ dediğinde konser alanı kahkahalara boğuldu. Deniz, “Yani bunu dert ettin ve bu gece gidip Özcan Deniz dinleyip dertleneyim dedin öyle mi? Sana tavsiyem şimdi önündeki meyve suyunu iç beni dinle derdini koy ver gitsin’’ diyerek küçük hayranını teselli etti.

Gece sonunda iki kere bis yaptı

Programına türkülerin ustası Neşet Ertaş şarkılarıyla devam eden Deniz, "Sıra geldi benim kendi repertuarıma yani bu ne demek oluyor tuz bitti şimdi sıra hançerde" diyerek konuklarına duygusal anlar yaşattı.

Programının sonlarına doğru hareketli şarkılarıyla herkesi ayağa kaldıran Deniz sahneden büyük alkışlar eşliğinde inerek kulisine geçtiğinde konuklar çatallarıyla tabaklara vurarak sanatçıyı tekrar sahneye çağırdı. Sahneye tekrar çıkan Özcan Deniz üç şarkı daha söyleyerek tekrar kulisine döndüğünde konuklar alkışlar eşliğinde ’bir daha, bir daha’ diyerek tezahürat edince Deniz şarkısına kulisinden başlayarak tekrar sahneye geldi ve söylediği iki hareketli şarkısıyla kendisini dinlemeye gelenlere eşsiz bir gece yaşattı.