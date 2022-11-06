Muğla’nın Bodrum ilçesinde 15 dakika süren sağanak yağmur cadde ve sokakları göle çevirdi. Bardaktan boşanırcasına yağan yağmurla birlikte bir trafoya yıldırım düştü, bazı mahallelerde elektrik kesintileri yaşandı.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 15 dakika süren sağanak yağmur cadde ve sokakları göle çevirdi. Bardaktan boşanırcasına yağan yağmurla birlikte bir trafoya yıldırım düştü, bazı mahallelerde elektrik kesintileri yaşandı.

Turizmin gözbebeği Bodrum’da akşam saatlerinde ardı ardına şimşekler çakmaya başladı. Yaklaşık 1 saat boyunca hiç durmadan çakan şimşeklerin ardından aniden bastıran sağanak yağmur Bodrum’da bazı cadde ve sokakları göle çevirdi. 15 dakika boyunca bardaktan boşanırcasına yağan yağmur hayatı durma noktasına getirdi. Yağan yağmurla birlikte bazı mahallelerde elektrik kesintileri yaşandı. Bodrum karayolunda oluşan su birikintileri araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Gök gürültülü sağanak yağmur Bodrum Belediye ekiplerini de harekete geçirdi. Yağmur sularıyla gelen yapraklar su mazgallarını tıkarken ekipler anında müdahale ederek mazgalları temizledi.

Öte yandan düşen yıldırım bir trafoya isabet etti, alt Konacık bölgesinde elektrik kesintisi yaşandı. Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Konacık Atatürk Bulvarı ile Kanuni Sultan Süleyman Caddesi’ndeki yoğun su birikintisinde araçlar güçlükle ilerlemesine neden oldu. Şiddetini azaltan yağmurun sabah saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi.