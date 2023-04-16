Muğla’nın Bodrum ilçesinde turizm sezonu erken başladı. Özellikle Avrupa ve Arap ülkelerinden gelen turistlerin en fazla tercih ettiği jeep safari turları ile Bodrum’da turizm hareketliliği erken başladı.

Bu yıl sezonun erken başladığını ve havaların henüz serin olmasına rağmen turistlerin jeep safari keyfini mutlaka yaşamak istediklerini belirten Bodrum’daki Bodrum’da turist taşıyan safari aracı kullanıcısı Sefer Gülce, 2023 yılı turizm sezonunun erken başladığını belirtti.

Yaz dönemi turistlerinin bu yıl Türkiye ziyaretine daha erken geldiğini belirten Gülce, “aşta İngiliz ve Araplar olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinden turistler gelemeye başladı. Daha çok hava deniz yoluyla gelen turistleri limanlardan alıp program dahilinde offroad yaptırıyoruz. Daha sonra restorana götürüyoruz. Oradan sarnıcı tanıtıyoruz. Dilek ağacına gidiyorlar. Karanlık köyünde Kaplumbağa Gölüne gidip burada kaplumbağa besliyorlar. Oradan halı köyüne gidiyoruz. Daha sonra bir yemek molası daha veriyoruz. Yemekten sonra Yalı Çiftlikte asırlık zeytinyağı fabrikasında zeytin ve zeytinyağının tarihsel sürecini izliyorlar” diye konuştu.