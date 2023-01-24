Muğla’nın Bodrum ilçesinin vazgeçilmez değerlerinden biri olan mandalin bahçelerinin betona yenik düşerek yok olmasını önleyebilmek, coğrafi işaretli benzersiz mandalininin kullanım alanlarını çoğaltarak tariflerini çeşitlendirerek ekonomik değerini arttırmak ve ulusal farkındalık sağlayabilmek amacıyla geleneksel hale halen Bodrum Mandalin Festivali için geri sayım başladı.

Muğla’nın Bodrum ilçesinin vazgeçilmez değerlerinden biri olan mandalin bahçelerinin betona yenik düşerek yok olmasını önleyebilmek, coğrafi işaretli benzersiz mandalininin kullanım alanlarını çoğaltarak tariflerini çeşitlendirerek ekonomik değerini arttırmak ve ulusal farkındalık sağlayabilmek amacıyla geleneksel hale halen Bodrum Mandalin Festivali için geri sayım başladı.

Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Belediyesi, Bodrum Ticaret Odası, Bitez Muhtarlığı, Bodrum ziraat Odası, Bitez Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği, Bodrum Kent Konseyi coğrafi İşaretler Çalışma Grubu ve Bodrum Mandalin Hareketi iş birliğinde gerçekleştirilecek festivalde birçok etkinlik düzenlenecek.

29 Ocak 2023 Pazar günü Bitez Mahallesi Köyiçi Mevkii Kadınlar Kahvesi önünde gerçekleştirilecek “Sadece Mandalin Festivali” saat 10.00’da kortej yürüyüşü ile başlayacak.

Belediye mandalina bahçesinde hasat ile devam edecek olan programda, Bodrum türküleri, halk oyunları, söyleşiler, Bodrum Mandalinli tarifler yarışması gibi birbirinden güzel etkinliklerin ve Bodrum Mandalini kokulu stantlar yer alacak.

Festivalden bir gün önce, yani 28 Ocak 2023 Cumartesi günü, Bodrum Ticaret Odası konferans salonunda; “Agrohomeopati ile Zehirsiz Tarım Mümkün” başlığı altında, agrohomeopat Önder Mergan ile moderatör, tarım ve gıda yazarı Bilge Keykubat’ın katkılarıyla, eğitim ve bilgilendirme semineri gerçekleşecek.

Herkesi festivale davet eden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Küresel değerimiz Bodrum’un vazgeçilmez simgelerinden Bodrum Mandalinimizi gelecek nesillere aktarabilmek amacıyla gerçekleşecek seminerimizde ve festivalimizde sizleri aramızda görmek bizi çok mutlu edecek.” dedi.