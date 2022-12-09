Bodrum Belediye ekipleri, karayollarından devralınan 25 km orta refüj ile toplamda 57 bin 800 metrekarelik alanda düzenleme ve bakım çalışmaları yapıyor.

Bodrum Belediye ekipleri, karayollarından devralınan 25 km orta refüj ile toplamda 57 bin 800 metrekarelik alanda düzenleme ve bakım çalışmaları yapıyor.

Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yazlık, kışlık, mevsimlik bitkiler, dekoratif taşlar, traversler, çalı grubu bitkiler ve suya dayanıklı sukulent türü bitkiler kullanılarak çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Bodrum Belediyesi tarafından 2019 yılında karayollarından protokolle çevre yolu girişi olan Kaynar’dan Turgutreis merkezine kadar yaklaşık 25 kilometrelik bir alan devralındı. Devralma işlemlerinin ardından bu güzergahtaki bakım, düzenleme çalışmaları, karayollarından izin alınarak ve proje üzerindeki düzenlemeler de gösterilerek Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor.

Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Çağla Turhan konuya ilişkin şunları söyledi:

“Mart-haziran aylarında yazlık mevsimlik çiçekler geliyor, sardunya, kadife, rozet, zinnia. Bu türleri daha çok kullanıyoruz. Ekim-Aralık aylarında kışlık mevsimlik çiçekler geliyor; menekşe, kasımpatı, sıklamen, godetya, çuha türünde mevsimlik çiçekler kullanıyoruz. Aslında kentin girişi kenti simgeliyor. Kentin kimliğine vurgu yapıyor. O yüzden elimizden geldiğince bu düzenlemeleri sürekli yenileyerek taze tutmaya çalışıyoruz”

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Bodrum’a ve Bodrum halkına yakışır çalışmalarına aralıksız devam edecek.