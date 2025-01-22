Belediye ekipleri, uygun hava şartlarının oluşmasıyla birlikte palmiye ağaçlarında budama çalışmalarına başladı.

Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde bulunan yaklaşık 6 bin palmiye ağacının budamasına Gümbet sahilinden başladı.

Bodrum’un peyzajında önemli bir yere sahip olan palmiye ağaçları, palmiye kırmızı böceği zararlısı nedeniyle Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından kış aylarında budanıyor. Sıcak iklim bitkisi olan palmiye ağaçlarının 13 derecenin altındaki hava sıcaklıklarında budanması gerektiğini belirten belediye yetkilileri, Bodrum’da bu işlem için en uygun zamanın Aralık, Ocak ve Şubat ayları olduğunu ifade etti.

Bodrum genelindeki palmiye budama çalışmaları planlanan program ve uygun hava şartları çerçevesinde devam edecek.