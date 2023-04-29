Muğla’nın Bodrum ilçesinde otluk ve makilik alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, yangında 15 dönüm alan kül oldu.

Yangın, Bodrum ilçesi Aspat Mandıra Tepesi mevkiinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otluk ve makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, alevlere 10 araçla müdahale etti. Yaklaşık bir buçuk saat süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Ekipler soğutma çalışması gerçekleştirirken, yangında 15 dönüm otluk ve makilik alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.