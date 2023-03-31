Bodrum Otelciler Derneği (BODER) ile ilçedeki özel bir tıp merkezi arasında imzalanan protokolle ilçedeki otel personeline tıp merkezinde yüzde 40 indirim yapıldı.

Bugün öğle saatlerinde Konacık Mahallesi’ndeki tıp merkezinde düzenlenen protokol imza törenine BODER Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ile tıp merkezi kurucuları Dr. Serhat Demiroğlu ve Dr. Serdar Demiroğlu katıldı. BODER Başkanı Ömer Faruk Dengiz, ilçedeki otellerde görev yapan tüm personelin bu anlaşmadan faydalanacağını dile getirerek, “Daha önceki anlaşmalarda otel müdürleri, otel sahipleri ve birinci derece yakınları yararlanıyordu. Aslında oteli otel yapan emekçilerdir, çalışanlardır. Onları da unutmamak gerekir düşüncesiyle böyle bir çalışma yapmak istedik. Bu protokolle otel sahibi, otel müdürleri ve birinci derece yakınlarının yanı sıra otel personeli de bu sağlık indirimlerinden yararlanacak. Biz bu anlaşmayı şubat ayında yapacaktık ama afet söz konusu olunca ertelemek zorunda kaldık” dedi.

Bodrum’da daha önce böyle bir anlaşmanın yapılmadığını dile getiren Dengiz, “Şu anda yeni üye olan otellerimiz var. Onlarla birlikte tahminen 60 bin personel var” dedi.

Tıp merkezinin kurucularından Dr. Serdar Demiroğlu ise, “20’ye yakın uzmanlık alanımız, görüntüleme merkezimiz, laboratuvarımız, iş bölümümüzle birlikte bütün kapılarımızı bu emekçi arkadaşlara açtık. Herkese hayırlı olsun. Otel çalışanları, bünyemizdeki bütün imkanlardan yüzde 40 oranında indirim alacaklar. Emekçi arkadaşlarımıza katkıda bulunabilirsek ne mutlu bize” diye konuştu.