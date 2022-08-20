Sianji Group, Bodrum Gümüşlük’te Sianji Wellbeing Resort’a 5 dakika mesafede yer alan ve 500 yıllık büyük bir meşe ağacı altında hizmet veren Meşealtı Otantik Kebap ile Bodrumlulara Güneydoğu Mutfağı’nın eşsiz lezzetlerini sunuyor.

Sianji Group, Bodrum Gümüşlük’te Sianji Wellbeing Resort’a 5 dakika mesafede yer alan ve 500 yıllık büyük bir meşe ağacı altında hizmet veren Meşealtı Otantik Kebap ile Bodrumlulara Güneydoğu Mutfağı’nın eşsiz lezzetlerini sunuyor.

Sianji’nin 5,5 dönüm büyüklüğündeki organik tarım çiftliğinde yetiştirilen sebzeler ve yöresinden gelen ürünlerle hem geleneksel hem de şeflerin yorumuyla hazırlanan özel menüler, Bodrumluların favorisi oldu. Cuma geceleri ise Meşealtı Otantik Kebap, müzik şöleni ile renkleniyor. Tamamı sertifikalı ata tohumları ve yalnızca keçi gübresi kullanılarak tarım yapılan Sianji Farm ve hizmet verdiği Meşealtı Otantik Kebap Bodrum’daki yeme içme alışkanlığına yeni bir ayrıcalık kazandırıyor. Her Cuma günü sahne alan usta sanatçı Ragıp Arda Bıcılı ve Canan Köse, Meşealtı Otantik Kebap müdavimlerine müzik şöleni sunuyor.

Anadolu’nun yeme içme kültürü, dostları, aileleri, sevgilileri sofralarda bir araya getiriyor

Anadolu kültürünün yemek ve sofra adabı hakkında konuşan Sianji Grup Yönetim Kurulu Başkanı Recai Çakır, "Sofra ve yemek, Anadolu’da yaşayan herkes için çok önemli bir ritüel. Sofralarla amaç sadece karın doyurmak değil, bir araya gelmektir. Günümüz insanı ne yediğinin farkında olsun, sevdikleri ile birlikte paylaştığı sofralarda güzel muhabbetler, anılar biriktirsin istiyoruz. O yüzden özenle işlettiğimiz Sianji Farm’da her şey organik, ata tohumları ile yetiştiriliyor ve burada 500 senelik bir meşe ağacının gölgesinde buluşuyoruz. Doğaya saygılı bir şekilde, zamanı yaşayarak, misafirlerimize Güneydoğu’nun en lezzetli yemeklerini sunuyoruz” dedi.

Kilis’te doğup büyüyen ve tüm Anadolu kültüründe olduğu gibi yemek yemekten çok yedirmeyi seven bir aileye mensup olan, aynı zamanda da kebap ustalığındaki mahareti ile tanınan Çakır, "Burada her şey doğal ve organik. Sianji Farm’da yetişen biberlerin fideleri, katmerin kaymağı Kilis’ten geldi. Patlıcan fideleri Urfa Birecik’ten, irmik helvasının peyniri Antep’ten, taptaze yumurtalarımız da bizzat kendi çiftliğimizdeki gezen tavuklarımızdan" diyerek Bodrum’da ayrı bir damak tadı oluşturduklarını belirtti.

Meşealtı Otantik Kebap, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri zengin serpme Anadolu kahvaltısını, haftanın yedi günü ise Anadolu mutfağının eşsiz yemeklerini Meşealtı ustalarının yorumuyla sunuyor. Menüsünde 12 çeşit kebap ayrıca mevsimine göre 41 çeşit kebap şefin spesiyal kebabı olarak sunuluyor. Meşealtı’nda kebapların yanı sıra, özel mezeler ve organik Mardin Süryani şarabı da sunuluyor. Menüde özellikle Kilis katmerini deneyenler, buranın müdavimi oluyor.