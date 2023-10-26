Muğla’nın Bodrum ilçesinde öğretmenler ve öğrenciler tarafından cumhuriyetin 100’cü yılı nedeniyle kendi besteledikleri marşla çektikleri klip sözleriyle ve çekilen görüntüleri ile büyük beğeni topladı.

Kerem Aydınlar Ortaokulu Müzik Öğretmeni Hüseyin Turgay Kutluğ, cumhuriyetin 100’üncü yılı için marş besteledi. Söz ve müziği Kutluğ’a ait 100’üncü yıl marşının klibinde ise 19 öğretmen ve 23 öğrenci marşı seslendirerek görsel şölen sundu. Gençliğe Hitabe ile başlayan klipte Atatürk’ten kesitler de sunuldu. Klip içerisinde 100 öğrenci Türk bayrağı açtı ve 100 sayısı koreografisi yaptı.