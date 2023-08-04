Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaz okulu eğitimi gören 80 öğrenci, Bodrum Belediyesi Torba Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bulunan dostlarını ziyaret etti.

Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Torba Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret eden özel bir kolejin yaz okulu öğrencileri ve öğretmenleri, merkezi gezerek ilgililerden işleyişle ilgili bilgiler aldı. Öğrenciler, sokak hayvanlarıyla vakit geçirirken yanlarında can dostları için getirdikleri mama ve oyuncakları da veteriner hekimlere teslim etti.

Kolejin Türkçe Öğretmeni Ercan Kontaş, merkezi çok beğendiklerini belirtirken, “Bu sene yaz okulu olarak 80 öğrencimiz ile Sosyal Sorumluluk Projesi çerçevesinde Bodrum Belediyesi’nin hayvan barınağına geldik. Öğrencilerimizle beraber içeriyi gezdiğimizde barınağın durumunun gayet iyi, bakımlı ve temiz olduğunu gördük. Bu durum öğrencilerimiz için çok olumlu oldu” dedi.

Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdür Vekili Engin Doğan, bu ziyaretlerin çocukların küçük yaşta hayvan sevgisi kazanmaları için önemli olduğunu vurguladı. Böyle ziyaretleri çok önemsediklerini söyleyen Doğan, diğer okulları da merkeze beklediğini belirtti.

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Bodrum Belediyesi geçici bakımevlerinde yaşamını sürdüren farklı ırk ve yaşlardaki sahipsiz canlara yuva olmak isteyenler www.bodrum.bel.tr adresinden ilanları takip edebilecek. Ayrıca belediyenin “444 00 48” Çağrı Merkezi numarasından Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlanarak konu hakkında detaylı bilgi alabilir ve veterinerli[email protected] adresinden mail yoluyla müdürlüğe ulaşabilecek.