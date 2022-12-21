Bodrum Belediyesi’nin destekleri ile Kumbahçe Mahalle Muhtarlığı tarafından Karia Kültür Mirası etkinlikleri çerçevesinde Nar-Tugan etkinliği düzenlendi.

Bodrum Belediyesi’nin destekleri ile Kumbahçe Mahalle Muhtarlığı tarafından Karia Kültür Mirası etkinlikleri çerçevesinde Nar-Tugan etkinliği düzenlendi.

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü destekleri ile Kumbahçe Meydanı’nda bu yıl 7.’si düzenlenen Nar-Tugan etkinlikleri coşkuyla kutlandı. Kumbahçe Meydanı’nda gerçekleşen etkinlik programında; Kumbahçe Kültür Sosyal Tesis Kursiyerleri Halk Dansları Ekibi yöresel oyunlar oynarken Alana Eda Johnson mini konser verdi. Bodrum Yıldızlar Dans Grubu, Bodrum Uğur Anadolu Lisesi’nin dans performansları, Anka Dans Grubu, Derya Ünver Dans Company Dansçıları, Bodrum Kültür Turizm Dayanışma Derneği Folklor ekibi, Adaçayı Erbane Grubu ile Kumbahçe Gün Batımı yöresel oyunlar sahneledi. Etkinliğe katılanlara bereketin sembolü olan aşure, keşkek ve Bodrum mandalinası ikram edildi.

Bodrum Kumbahçe Mahallesi Muhtarı Nil Taşkıran, “Nar-Tugan eski Türklerde ‘güneşin doğuşu’ anlamına gelir. 21 Aralık’ta en uzun gecenin bitmesi ile 22 Aralık güneşin ve ışığın büyümeye başlaması yeni bir yıl, yeni bir yaşamın başlaması demektir. Karia Kültür Mirası Etkinliklerinin Ayşe Temiz ve Kumbahçe Muhtarlığı olarak bu yıl 7.’sini düzenliyoruz. Yeni yılın karşılanması Nar-Tugan; yeni bir yıl, dolunayın son günü, en uzun gecenin gündüze geçiş kutlaması. Her etkinliklerimizde Sevgili Başkanımız Ahmet Aras’ın destekleri her zaman yanımızda. Sağ olsun. Kumbahçe o konuda çok şanslı. Belediye ekiplerimiz bizim yanımızdalar. Desteklerini hiçbir zaman esirgemiyorlar, çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Karia Kültür Mirası Etkinlikleri adına konuşan Kent Konseyi Kültür Mirası Grubu Temsilcisi Ayşe Temiz, “Bu etkinliği Arif Vidinli daha önceden Gündoğan’da başlatmıştı. Bizde Kumbahçe’de başlattık. Bu sene 7. senemiz halkımızla beraber kutluyoruz” dedi.

Gündoğan sahilinde Nar-Tugan ateşi yandı

12 yıldır Gündoğan Mahallesi’nde düzenlenen Nar-Tugan kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu. Gündoğan sahilinde bando eşliğinde yürüyen vatandaşlar, sahilde ateş yakarak Nar-Tugan’ı kutladı. Sembolik dilek ağacına ise katılımcılar bez parçaları bağlayarak dilek tuttu. Etkinlikte şarkıcı Soner Güngör sahne aldı.